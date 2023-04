Estado debate reforma tributária, arrecadação e repasses com municípios

Matéria publicada em 15 de abril de 2023, 08:10 horas

O secretário de Finanças de Barra Mansa, Leonardo Ramos de Oliveira, esteve na capital fluminense em reunião com o secretário de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Leonardo Lobo. Gestores de finanças de mais de 30 municípios fluminenses participaram da primeira edição do evento Sefaz + Perto, promovido pela Secretaria de Estado de Fazenda.

Reforma Tributária, arrecadação e repasses de recursos foram alguns dos temas discutidos durante o encontro, realizado nesta quinta-feira (13).

Leonardo Ramos de Oliveira informou que o principal objetivo do encontro foi proporcionar um maior coletivismo e compartilhamento de informações que possibilite melhor gerenciamento das finanças de cada município envolvido. – Reuniões como essa estimulam a melhoria na tomada de decisões e na gestão financeira em si, permitindo um planejamento de forma mais transparente. Quando estamos mais informados sobre as receitas que são provenientes dos estados, nós sabemos quando nossa cota-parte está vindo e, assim, podemos adequar nosso fluxo de caixa às despesas – informou o secretário municipal de Finanças.

Leonardo destacou ainda que o programa busca aumentar o esclarecimento sobre as demandas dos municípios, já que muitos precisam de acordos técnicos e têm suas próprias especificidades. “Estando mais perto da Secretaria de Estado de Fazenda, isso facilita muito a nossa gestão. Ficamos muito felizes com essa proximidade porque a integração técnica facilita a gestão. Quando Barra Mansa é atendida de forma plena pela Secretaria de Estado de Fazenda, certamente irá colher bons frutos”, concluiu o secretário.