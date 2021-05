Matéria publicada em 14 de maio de 2021, 08:46 horas

Serão entregues 20 mil doses de vacina CoronaVac para vacinação de gestantes e puérperas com comorbidades

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde (SES) dá continuidade, nesta sexta-feira (14), à entrega de 238.950 doses de vacina contra Covid-19 aos 92 municípios do estado. Serão distribuídas 54.750 doses de Oxford/AstraZeneca e 184.200 de Coronavac.

Das doses de CoronaVac, 20 mil, sendo 10 mil para primeira aplicação e 10 mil para segunda aplicação, são destinadas à imunização de gestantes e puérperas com comorbidades nos 91 municípios, exceto na capital.

No municípios do Rio, a vacinação desse grupo pode ser realizada com Coronavac ou Pfizer. As outras 164.200 doses de CoronaVac são para aplicação da segunda dose do esquema vacinal que estavam pendentes. Quanto ao imunizante da Oxford/AstraZeneca, as vacinas devem ser usadas como segunda aplicação de pessoas de 65 a 69 anos e àqueles que estão com o esquema vacinal pendente.

Para 13 municípios da Região Metropolitana I, a entrega acontece na manhã desta sexta-feira (14) por via terrestre. Já para os outros 74 municípios, a distribuição será realizada por quatro helicópteros, sendo um da Secretaria de Estado de Saúde, um do Corpo de Bombeiros, um da Polícia Civil e um da Polícia Militar. As aeronaves partem às 7h do Grupamento Aeromóvel da Polícia Militar, em Niterói.

Doses pendentes – A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) enviou ofício aos 92 municípios para que informassem o total de doses de segunda aplicação da vacina CoronaVac que estavam pendentes. O documento foi encaminhado na última quarta-feira (05). A planilha foi repassada ao Ministério da Saúde para que as doses possam ser repostas aos municípios.

Em reunião com a direção do Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), ficou definido que as doses de CoronaVac que chegarem ao estado serão enviadas aos municípios que informaram estar em déficit. Dessa forma, os imunizantes foram distribuídos de forma equânime e proporcional, de acordo com o total informado por cada Secretaria municipal de Saúde.

Vacinação grávidas e puérperas com comorbidades – Seguindo as recomendações do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), a imunização de gestantes e puérperas com a vacina Oxford/AstraZeneca está suspensa no estado. Quanto à aplicação da segunda dose das gestantes que tomaram a AstraZeneca, a SES informa que aguarda novas orientações do MS. No momento, essa aplicação também está suspensa.

Com relação às gestantes sem comorbidades, a vacinação está temporariamente suspensa. A recomendação do MS é vacinar apenas gestantes com comorbidades exclusivamente com as vacinas da Pfizer ou Coronavac.

Transparência – A Subsecretaria de Vigilância em Saúde (SVS) envia rotineiramente ao Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e Defensoria Pública planilhas com os quantitativos atualizados de doses distribuídas por municípios. Os dados também estão disponíveis no site do vacinômetro (https://vacinacaocovid19.saude.rj.gov.br/vacinometro).