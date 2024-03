Estado divulga mais de 4.300 oportunidades de emprego e estágio

Estado – O mês de março começa com a oferta de 4.353 vagas de empregos formais, estágios e jovem aprendiz no Rio de Janeiro. Desse total, a Secretaria de Trabalho e Renda oferece, por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), 2.140 oportunidades com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Para quem está em busca de estágio ou de uma chance como jovem aprendiz, há 2.213 vagas: 1.400 pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e 813 pela Fundação Mudes.

No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 22 oportunidades, entre elas as de agente funerário, carpinteiro, motorista, protético dentário, entre outras. Com salários de até R$ 5.280, há também oportunidades para gerente de supermercado, no centro de Barra do Piraí, com exigência do Ensino Médio completo e experiência na função comprovada.

Os maiores salários, de quase R$ 6.000, estão nos bairros de Santa Cruz e Jacarepaguá e também na cidade de Duque de Caxias, na Região Metropolitana: são vagas para motorista de ônibus urbano, que exige o Ensino Médio fundamental, e supervisor de logística, com Ensino Superior, todas para quem já tem experiência. Na mesma região, a função com maior número de vagas abertas é a de vendedor de serviços (140), nos bairros do Catete, Méier, Maracanã e Centro, e também no município de Duque de Caxias. A remuneração dessa função varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824), e os candidatos precisam ter experiência anterior e o Ensino Médio completo.

A Região Metropolitana tem ainda 205 vagas para pessoas com deficiência (PcD), com salários que chegam a quatro mínimos (R$ 5.648) para desenhista projetista, no Centro do Rio, sendo exigido Ensino Médio Técnico completo. Na região Serrana, todas as 140 ofertas de emprego são para a cidade de Teresópolis. A média salarial varia de um a dois salários mínimos (R$ 1.412 a R$ 2.824) para funções como as de açougueiro, no bairro de Várzea, carregador de caminhão, em Bonsucesso, auxiliar de linha de produção, no Golfe, e motorista de caminhão, em Agriões.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda, 73,1% das vagas captadas são do setor de Serviços e 26,9% do Comércio. Por nível de escolaridade, 54% exigem o Ensino Médio completo e 40,3% o Ensino Fundamental. A maior parte das vagas (1.534) requer experiência. A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine, levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.

Advertisement

Estágios

Uma parceria entre o Governo do Estado e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 813 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site https://www.mudes.org.br/.

O Centro de Integração Empresa Escola (CIEE) colocou à disposição mais 1.400 vagas de estágio, sendo 852 para carreiras de Ensino Superior e 548 para o Ensino Médio, técnico e jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.