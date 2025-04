Estado do Rio antecipa salario de abril aos servidores públicos

Estado do Rio – O governador Cláudio Castro vai antecipar para esta sexta-feira (2) o pagamento do salário do funcionalismo referente a abril. Com a medida, os cerca de 450 mil servidores ativos, inativos e pensionistas vão receber quatro dias antes do previsto inicialmente. De acordo com o calendário oficial, o dinheiro sairia apenas na próxima terça-feira, dia 6. O valor da folha de pagamento é de aproximadamente R$ 2,2 bilhões, e o depósito será feito pela Secretaria de Fazenda.

“É uma maneira de reconhecermos a dedicação diária do funcionalismo na prestação dos serviços públicos. Nada melhor do que iniciar o mês em que celebramos o Dia do Trabalho com o salário mais cedo na conta”, afirmou o governador.

Essa é a terceira antecipação de salário realizada este ano. As outras foram as dos pagamentos relativos a dezembro de 2024 e fevereiro de 2025. Os depósitos serão feitos ao longo do dia, podendo ocorrer mesmo após o término do expediente bancário.