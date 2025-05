Estado do Rio bate recorde de abertura de empresas em 2025

Estado do Rio – O Rio de Janeiro alcançou uma marca de novos negócios nos quatro primeiros meses de 2025. A Junta Comercial do estado (Jucerja) registrou 29.468 empresas abertas entre janeiro e abril de 2025, o maior número do período nos 216 anos da autarquia. O resultado representa um crescimento de 21,3% em relação ao mesmo quadrimestre de 2024, quando foram abertas 24.293 empresas.

Somente no mês de abril, 6.830 novas empresas foram constituídas no Estado do Rio, marca que representa o segundo melhor resultado já registrado em todos os meses de abril. Os municípios que mais abriram empresas são o Rio de Janeiro, com 14.714 novos negócios; Niterói, com 2.177; Duque de Caxias, com 1.094; São Gonçalo, com 968; e Nova Iguaçu, com 846.

“Esse recorde histórico de abertura de empresas no estado é um marco que evidencia o fortalecimento do ambiente de negócios fluminense, cada vez mais favorável aos empreendedores e investidores. Reflete, também, o compromisso de nossa gestão em promover continuamente o desenvolvimento econômico, com impactos diretos na geração de empregos e renda para a população, e na diversificação da economia, consolidando o Rio de Janeiro como um polo estratégico para novos negócios”, destacou o governador Cláudio Castro.

Dos 6.830 registros feitos em abril, 6.309 foram constituições de empresas. Também estão computadas 392 aberturas de filiais e 129 inscrições de transferências. Entre as principais atividades dos novos negócios no estado, em 2025, estão serviços de escritório, consultórios de psicologia e psicanálise e consultórios médicos.

O presidente da Jucerja, Sergio Romay, reforça que a autarquia tem investido em melhorias na integração com os municípios, ampliação dos serviços digitais e iniciativas de apoio ao empreendedorismo, como forma de fomentar o desenvolvimento econômico em todas as regiões do estado. Para ele, os números refletem a modernização dos serviços e a confiança do empreendedor no ambiente de negócios fluminense.

“Estamos colhendo os frutos de um trabalho contínuo de desburocratização, simplificação e modernização dos processos. A marca histórica registrada neste quadrimestre mostra que o Estado do Rio tem se tornado, cada vez mais, um lugar propício para empreender e gerar oportunidades”, afirmou Romay.