Estado do Rio convoca população para se vacinar contra a gripe

Estado do Rio – Com a distribuição de novas doses da vacina contra o vírus influenza, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro reforça a importância da imunização. Desde o início da estratégia de vacinação, em abril deste ano, a SES-RJ disponibilizou mais de 3,5 milhões de doses para todo o estado. O objetivo é vacinar mais de 7 milhões de pessoas, e até o dia 30 de abril, já foram 499.341 vacinados.

O imunizante protege contra os vírus influenza A (H1N1 e H3N2) e B. O público prioritário da estratégia inclui gestantes, crianças com idade entre 6 meses e menores de 6 anos, pessoas com mais 60 anos, mulheres com até 45 dias após o parto, profissionais de saúde, de forças de segurança e resgate, além de indígenas e quilombolas.

“É muito importante que as pessoas desses grupos prioritários busquem a vacina nos postos de saúde. Para esse público, a gripe pode ser grave e até levar ao óbito. Lembramos que as vacinas são seguras, eficientes e estão disponíveis de forma gratuita no SUS”, destaca a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Durante todo o ano, a Secretaria monitora os casos mais graves que crescem especialmente no inverno, com maior transmissão do vírus. Em 2025, até 29 de abril, foram registrados 242 casos e 23 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) por influenza A e B no estado.

Quem pode se vacinar?

O Ministério da Saúde preconiza que o público-alvo para a campanha deste ano abrange crianças de seis meses a menores de 6 anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mulheres com até 45 dias após o parto), pessoas com 60 anos de idade ou mais, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua.

Também fazem parte do público-alvo, trabalhadores da saúde, professores do ensino básico e superior, profissionais de segurança e salvamento, das Forças Armadas, e pessoas com deficiências permanentes. Além disso, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, trabalhadores dos Correios, a população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade também fazem parte do grupo a ser imunizado. Também poderão receber a vacina os adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas.

Para se imunizar, basta se deslocar a uma unidade básica de saúde e solicitar a vacina. Há contraindicação para pessoas com alergia aos componentes da vacina, principalmente à proteína do ovo. Portadores de doenças neurológicas e da síndrome Guillain-Barré devem consultar um médico antes de tomar a vacina e seguir suas orientações. Para pessoas que tenham apresentado febre recente, recomenda-se adiar a vacinação até que o estado de saúde melhore.