Estado do Rio de Janeiro tem três casos confirmados de coronavírus

Matéria publicada em 8 de março de 2020, 14:31 horas

Rio de Janeiro e Sul Fluminense – A Secretaria Estadual de Saúde confirmou o terceiro caso de coronavírus no Rio de Janeiro. Tratam-se de dois pacientes da capital. O primeiro registro da doença ocorreu em Barra Mansa. Segundo a SES/VR, o estado contabiliza ainda 111 possíveis casos da doença.

Os três registros de coronavírus são de pessoas infectadas fora do país. Nesta nova confirmação, trata-se de uma mulher de 42 anos, que acompanhou a paciente do caso confirmado na madrugada desse sábado (7), em viagem à Itália. Ela já estava sendo monitorada por profissionais da Vigilância da SES, em parceria com o órgão municipal. O estado de saúde da nova infectada é estável e ela está em isolamento domiciliar.

O retorno da viagem aconteceu na última quarta-feira (4) e os primeiros sintomas apareceram um dia após a chegada dela ao país. Na quinta-feira, a paciente deu entrada em uma unidade de saúde particular apresentando febre, tosse e congestão nasal. Uma amostra para análise foi coletada e testou positivo para o Novo Coronavírus. Nesse caso, não houve necessidade de contraprova pelo laboratório de referência. Isso se deu porque o mesmo laboratório já havia confirmado o caso de ontem. Portanto, se habilitando para diagnósticos do novo vírus.

“Reforço que, até o momento, continuamos sem transmissão ativa do vírus no Rio de Janeiro. Os casos confirmados até agora são importados do exterior. Permanecemos no Nível Zero do nosso plano de contingência. Alerto a população para os cuidados para prevenir o contágio, como higienizar as mãos com frequência e evitar levá-las ao rosto”, explica Edmar Santos, secretário de Estado de Saúde.

O secretário esclarece ainda que técnicos da SES analisam o comportamento do vírus no Hemisfério Sul, como grau de transmissibilidade e letalidade.

Desde janeiro a SES vem se preparando para a chegada do vírus. No dia 27 daquele mês, a secretaria emitiu nota técnica sobre o Novo Coronavírus e, dias depois, apresentou um plano de contingência que define as ações a respeito da doença, alinhado com protocolos do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Medidas de prevenção

– Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos

– Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir

– Utilizar álcool em gel nas mãos

Se houver sintomas

Se estiver com febre ou sintomas respiratórios e tiver vindo de países com casos de coronavírus:

– Cubra o rosto com máscara cirúrgica

– Vá à unidade básica de saúde, hospital de emergência ou à UPA mais próxima

– Siga as orientações dos profissionais de saúde

– Siga as medidas de prevenção