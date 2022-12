Estado do Rio deposita a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo - Diário do Vale

Estado do Rio deposita a segunda parcela do 13º salário do funcionalismo

Matéria publicada em 20 de dezembro de 2022, 20:22 horas

Serão quase 430 mil servidores beneficiados. Valor da folha é de mais de R$ 880 milhões

O Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda, pagou, nesta terça-feira (20/12), a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais. Foram 429.310 funcionários ativos, inativos e pensionistas beneficiados. O valor líquido da folha é de R$ 881.121.075,07.

– Estamos encerrando mais um ano honrando nossos compromissos com os servidores. Esse é um dos resultados do trabalho incansável que temos realizado para garantir o equilíbrio e a gestão responsável das contas públicas – afirmou o governador Cláudio Castro.

A primeira parcela do abono natalino foi paga de maneira antecipada no dia 30 de junho. A segunda parte vem com os descontos previstos em lei, como o Imposto de Renda e a contribuição previdenciária. Os contracheques estão disponíveis para consulta no Portal do Servidor (www.servidor.rj.gov.br).