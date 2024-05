Estado do Rio doa mais de 10 toneladas de alimentos para o Sul

Estado do Rio – O Governo do Rio, por meio do RioSolidario, instituição parceira, intensifica sua atuação humanitária. Com a campanha SOS CHUVAS RS, foram arrecadados mais de 10 toneladas de alimentos não perecíveis, aproximadamente 25 mil unidades de material de higiene pessoal e limpeza, cerca de 9.700 itens de cama, mesa e banho, e mais de 15 mil garrafas de água.

– Estamos unidos mais uma vez, em uma corrente do bem, para levar o básico que os moradores do Rio Grande do Sul precisam neste momento difícil. Agradecemos aos nossos parceiros que estão conosco e reforçamos que estamos de portas abertas para receber doações e fazer a diferença – disse a presidente de honra do RioSolidario, Analine Castro.

O RioSolidario seguirá como ponto de coleta para água mineral, alimentos não perecíveis, material de limpeza e higiene pessoal.

– O RioSolidario tem tradição de atuar em ações humanitárias, e por isso nós iniciamos a campanha SOS Chuvas RS. Quem quiser doar, estamos de portas abertas. Estabelecemos contato direto com as prefeituras, com as Secretarias de Assistência dos municípios e ainda há muitos pontos de alagamento. Não deixem de doar! – disse a presidente do RioSolidario, Paola Figueiredo.