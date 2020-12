Estado do Rio entra em alto risco para Covid-19

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2020, 08:53 horas

Prefeitura amplia atendimentos à Covid-19 (crédito Divulgação)

Rio de Janeiro e Sul Fluminense – O estado do Rio de Janeiro passa a ser classificado em bandeira vermelha, que representa alto risco para Covid-19, conforme dados da 12ª atualização do Mapa de Risco, da Subsecretaria Extraordinária de Covid-19. O mapa revela cinco das nove regiões do estado também em bandeira vermelha: Metropolitana I, Baía da Ilha Grande, Serrana, Norte e Noroeste, que concentram 75,58% da população fluminense.

As Regiões Médio Paraíba, Centro-Sul, Baixada Litorânea e Metropolitana II – (Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, Rio Bonito, Silva Jardim e Tanguá) – estão classificadas em bandeira laranja, de risco moderado para a Covid. A análise compara as Semanas Epidemiológicas 49 (de 29 de novembro a 05 de dezembro) a 47 (de 15 a 21 de novembro).

As recomendações de isolamento social são orientadas de acordo com cada nível de risco, representado por uma cor de bandeira, que varia entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).

Nessa quarta-feira, o estado registrou 2.975 casos e 179 novas mortes pela Covid-19, e chegou a 414.344 infectados e 24.773 vidas perdidas pela doença desde o início da pandemia. Na regulação estadual, havia ocupação de 78% nos leitos de UTI para Covid-19 e de 70% nas enfermarias. Neste cenário, 291 pacientes aguardavam na fila por estes leitos, sendo 172, casos mais graves, para vagas de terapia intensiva.

Governo

O Governo do Estado aprovou a liberação de R$ 66 milhões para a saúde do município do Rio de Janeiro como incentivo ao combate à pandemia do coronavírus. A medida foi tomada após pedido do prefeito em exercício, Jorge Felippe, em reunião com o secretário de Estado de Saúde, Carlos Alberto Chaves.

Bandeira Vermelha

Casos suspeitos ou confirmados – Isolamento domiciliar e monitoramento de casos sintomáticos e contatos; Proteção de grupos vulneráveis –

Distanciamento social, garantia de acesso às necessidades básicas, acesso e Acessibilidade aos serviços de saúde;

Reforçar medidas contra a transmissão da Covid-19 nas unidades de saúde; Distância física, higiene e limpeza – Redução de contato, reforço em higiene e etiqueta respiratória; Fortalecer os processos de comunicação interna (entre os órgãos e profissionais) e comunicação externa (com o público).

Evitar atividades que gerem aglomeração de pessoas; Suspensão de atividades escolares presenciais; Proibição de qualquer evento de aglomeração, conforme avaliação local; Adoção de distanciamento social no ambiente de trabalho, conforme avaliação local; Avaliar a suspensão de atividades econômicas não essenciais, com limite de acesso e tempo de uso dos clientes, conforme o risco no território; Avaliar a adequação de horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomeração nos sistemas de transporte público.

Adoção das Medidas Básicas Transversais (isolamento domiciliar); Suspender as atividades econômicas não essenciais definidas pelo território, conforme avaliação local; Definir horários diferenciados nos setores econômicos para reduzir aglomeração nos sistemas de transporte públicos.