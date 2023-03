Estado do Rio fechou 2022 com redução de 2,8% no número de desempregados - Diário do Vale

Estado do Rio fechou 2022 com redução de 2,8% no número de desempregados

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 19:35 horas

PNAD Contínua do IBGE conclui que 54% da população fluminense tem trabalho

Rio de Janeiro – O Estado do Rio fechou o quarto trimestre de 2022 com uma redução de 2,8% no número de desempregados, em relação ao mesmo período de 2021, e tem hoje a menor taxa de desemprego desde o primeiro trimestre de 2016. A informação é da Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) trimestral, divulgada nesta terça-feira (28) pelo IBGE. De acordo com a pesquisa, cerca de 54% da população fluminense tem trabalho atualmente.

– Os indicadores da PNAD confirmam a retomada da ocupação do trabalhador fluminense. São um termômetro que mostra a evolução da força de trabalho no estado, além de nortear nosso trabalho na formulação de políticas públicas voltadas para o desenvolvimento socioeconômico do Rio de Janeiro – declarou o governador Cláudio Castro.

De acordo com a pesquisa, o número de pessoas trabalhando no Estado do Rio registrou um aumento de 0,5% no 4º trimestre de 2022. E o número de desempregados apresentou uma redução de 0,9% em relação ao 3º trimestre/22. Hoje, aproximadamente, 8 milhões de fluminenses (53,8%) têm um emprego. É o maior índice da série histórica, iniciada em 2012.

A secretária de Trabalho e Renda, Kelly Mattos, avalia que, com as parcerias que estão em andamento para formação e qualificação dos trabalhadores fluminenses, esse resultado será ainda melhor nos próximos meses.

– Os números de desemprego tendem a cair ainda mais conforme avançarmos na capacitação da mão de obra fluminense – diz Kelly.