Estado do Rio: Governo quer tecnologia chinesa em hospital de câncer

Estado do Rio – Para garantir a alta performance dos hospitais oncológicos construídos pelo Governo do Estado, o governador Cláudio Castro iniciou tratativas, nesta sexta-feira (18), com a China Isotope and Radiation Corporation (CIRC), empresa especializada em medicina nuclear, radioterapia e radiofármaco. A ideia é que a instituição, com sede em Pequim, forneça equipamentos de última geração para o Hospital Oncológico de Nova Friburgo, na Região Serrana.

“Estamos comprometidos com a ampliação e modernização da rede de atendimento oncológico no Rio. No ano que vem, vamos iniciar a construção de dois hospitais especializados: um no Norte /Noroeste e outro na região de São Gonçalo. Por isso, é fundamental fechar parcerias público-privadas para avançar na estruturação da rede oncológica. Vamos otimizar processos, incorporar novas tecnologias e melhorar o atendimento aos pacientes”, anunciou Cláudio Castro.

A tratativa com a CIRC – líder na produção de isótopos para aplicações em medicina nuclear, indústria e pesquisa – prevê ainda o intercâmbio de informações e a capacitação das equipes médicas. Em maio, especialistas da empresa chinesa realizarão uma visita técnica no estado para estabelecerem os tipos e a quantidade de equipamentos necessários para atender ao Hospital de Friburgo. A CIRC, que já iniciará um plano de trabalho, também fornece serviços de detecção de radiação, radioproteção e consultoria nuclear.

O governador também discutiu com a instituição chinesa sobre o modelo de construção TurnKey, quando apenas um fornecedor é contratado para realizar o trabalho do início ao fim, com projeto, construção, entrega de equipamentos e treinamento da equipe do hospital.

Ampliação no diagnóstico e tratamento

O Estado tem realizado investimentos para ampliar o diagnóstico e o tratamento do câncer. Em 2024, foram empenhados e liquidados R$ 90 milhões para Incentivo à Assistência Oncológica. O Rio Imagem Baixada – inaugurado em julho de 2023 e que tem capacidade de realizar até 40 mil exames por mês – registrou aumento da capacidade de realizar diagnósticos, principalmente, contra o câncer. No ano passado, foram feitas 75.281 mamografias na unidade, um aumento de 28,5% em comparação com 2023.

O Hospital de Oncologia, em Nova Friburgo, tem hoje 90% das obras concluídas. Com investimento de cerca de R$ 75 milhões, a unidade contará com um moderno centro de imagem e serviços completos para assistência ao paciente oncológico. Já o Instituto do Câncer da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, será um complemento do Rio Imagem, com 66 leitos, 20 consultórios e um aparelho de PET Scan, que indica com precisão a evolução do câncer.