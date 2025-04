Estado do Rio lança pacote de ações para celebrar o “Rio, Capital Mundial do Livro”

Rio de Janeiro – O Rio de Janeiro será, este ano, o centro mundial da literatura e terá a responsabilidade de ser a primeira cidade de língua portuguesa a receber o título de “Capital Mundial do Livro”, concedido pela Unesco. E o Governo do Estado está pronto para contar essa história com uma série de iniciativas voltadas ao incentivo à leitura. Nesta terça-feira (29), a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) divulgou, oficialmente, a campanha “Do Rio ao RJ”, com uma programação repleta de novidades. O anúncio foi realizado durante evento na Biblioteca Parque Estadual, Centro – RJ.

“É um compromisso do Governo do Estado o fortalecimento de políticas e ações de incentivo à cultura no nosso estado. Entendemos a importância da literatura para todas as idades, mas sobretudo para as crianças e adolescentes. O investimento no setor cultural representa nossa missão de impulsionar a juventude a correr atrás dos seus sonhos e exercitar a criatividade”, destacou o governador Cláudio Castro.

Entre as ações, está o lançamento de um pacote composto por quatro editais literários, com premiação total de mais de R$ 10 milhões, e a criação de um programa de formação de agentes de leitura. A Biblioteca Parque Estadual (BPE), localizada no Centro, promete ser o epicentro das ações, com programação especial, uma nova pintura que remete à temática da literatura e a instalação da exposição interativa, imersiva e inédita sobre o livro “O Pequeno Príncipe”, prevista ainda para este semestre.

“O título de Capital Mundial do Livro é um reconhecimento internacional da força criativa e literária do Rio. E no Governo do Estado, nós temos atuado para ampliar o acesso à cultura de forma democrática, chegando a todos os territórios, não só na capital, mas também no interior. Investir na cultura e, especialmente na literatura, é investir no futuro”, declarou a Secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, Danielle Barros.

Durante o evento, foi lançado também o livro Poesia Travessia, de Roseana Murray, que esteva presente e foi homenageada. A escritora assume o título de madrinha do novo Programa de Formação de Agentes de Leitura das Bibliotecas Públicas e Comunitárias do Estado.

“É uma alegria tão inesperada receber essa homenagem e, justamente, no ano que completo 45 anos de publicações contínuas. A poesia é a minha primeira razão de estar aqui na Terra e a segunda é contribuir na formação de leitores. Um leitor crítico não se deixa enganar e é através da literatura que poderemos criar empatia nas próximas gerações para construirmos uma sociedade melhor”, afirmou Roseana Murray.

Literatura por todo o estado

Durante o ano, o Governo do Estado também promoverá outras importantes ações: participação na Bienal do Livro e na Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), além do recadastramento de todas as bibliotecas e salas de leitura do estado e aquisição de acervo atualizado para as Bibliotecas Parque e pro Sistema Estadual de Bibliotecas (SEB).

A Sececrj, através da Superintendência de Leitura e Conhecimento, ainda mantém três Bibliotecas Parque – no Centro, Manguinhos e Rocinha -, que cumprem papel de integração com os territórios e atuam para além do campo da leitura, sendo, ainda, equipamentos culturais multiusos. Atualmente as três unidades estão abertas e passam por reformas para melhorar ainda mais o atendimento e as oportunidades ao cidadão.

“A literatura e a leitura podem ser pontos de partida para diversos encontros. Nossos espaços recebem teatro, música, dança, cinema, esportes, capacitação técnica profissional, línguas estrangeiras e diversas atividades que ajudam a apresentar e dar oportunidade a crianças, jovens e adultos de experimentar o novo nos seus territórios”, afirmou o superintendente de Leitura e Conhecimento da Sececrj, Gabriel Salabert.

Pacote de editais

Com aporte financeiro de mais de R$ 10 milhões, o pacote de editais “Literatura do Rio ao RJ”, a ser lançado na Bienal do Livro, contemplará as seguintes linhas: contação de histórias; projetos de feiras literárias e formação; publicação de livros e produção de obras artísticas de outras linguagens inspiradas em livros; e manutenção de espaços literários. No segundo semestre, um quinto edital será lançado para premiar projetos de pintura de arte urbana, dentro da temática de literatura.

Programa de capacitação

O Agentes da Leitura vai oferecer oficinas de temas variados voltados à literatura com o objetivo de capacitar profissionais para a formação de novos leitores. Serão ofertadas oficinas quinzenais nas dez regiões fluminenses, com 15 temas variados, que passam pela contação de histórias, leitura e formação de leitores, literatura infantil, jogos teatrais, literatura e cidadania, literatura e futebol e muito mais.

Pintura e reforma

A nova intervenção artística na fachada da Biblioteca Parque Estadual, realizada pelo projeto Rua Walls, marca a celebração do mês do livro e reafirma o compromisso do Rio de Janeiro com a cultura, a leitura e a democratização do conhecimento. Aproveitando a recente reforma do edifício e a fachada agora em branco, o coletivo MUDA propõe um painel de caráter cinético, pensado para dialogar com o fluxo intenso da Avenida Presidente Vargas, e convida o público a uma experiência sensorial: conforme o olhar se movimenta, cores e formas se revelam e se transformam, criando uma narrativa visual em constante mutação.

Além disso, a BPE também está passando por reforma, realizada pela Empresa de Obras Públicas do Rio de Janeiro (EMOP-RJ), com investimento de R$ 4,7 milhões.