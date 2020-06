Estado do Rio libera incentivo para a realização de festival de cinema negro

Matéria publicada em 19 de junho de 2020, 19:01 horas

Aplicativo de programação cultural com acessibilidade também recebe apoio através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura

Rio de Janeiro – O Governo do Estado publicou, no Diário Oficial nesta semana, a liberação do incentivo – via Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa – para a realização do Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul Brasil, África e Caribe – 12 anos. Considerado o único neste formato na América Latina, o Encontro pretende privilegiar o protagonismo negro no audiovisual brasileiro. O Estado também liberou recurso, no mesmo formato, para a manutenção do ‘Vem Cá’, aplicativo de programação cultural com acessibilidade. O investimento total é de R$ 462,2 mil, sendo 1/5 do total destinado ao Fundo Estadual de Cultura.

– Em um período de pandemia do novo coronavírus, conseguimos a autorização desses projetos, que iniciarão suas produções. É um importante avanço para fomentar a cultura em todo o estado. Nesses dois casos, Encontro de Cinema e aplicativo Vem Cá, avançam até mesmo para um cenário maior, nacional e internacional, pelos temas que desenvolvem – disse a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Somente em 2020, via renúncia fiscal, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa já incentivou 14 projetos no total com investimento de R$ 19,5 milhões.

Festival de cinema

O Encontro de Cinema Negro Zózimo Bulbul Brasil, África e Caribe tem como objetivo implementar a diversidade cultural e racial na formação das novas gerações de cineastas e amantes do cinema através da exibição de novas estéticas e narrativas produzidas por afrodescendentes. A iniciativa busca a formação e inclusão desses jovens no mercado nacional e internacional para geração de renda.

O projeto tem como tradição, nas últimas edições, a exibição de títulos nacionais e internacionais entre curtas, médias e longas metragens, em diversos espaços. A organização está analisando os detalhes para a divulgação da programação e data do projeto.

Aplicativo

Lançado em 2019, o aplicativo ‘Vem Cá’ conseguiu patrocínio para a manutenção do serviço, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. É uma plataforma acessível e gratuita que conecta pessoas com deficiência e produtores culturais de todos os lugares do país com informações sobre espetáculos teatrais, exibições de filmes e de arte, apresentações de dança, bibliotecas, shows e outras manifestações que contam com recursos de acessibilidade.

O ‘Vem Cá’ faz parte do pacote de 48 projetos autorizados pela secretaria, em maio, provenientes das inscrições do edital lançado em 2019 da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A liberação do valor total de R$ 16,5 milhões foi possível após a análise da comissão de editais, com redução de 30% dos valores inicialmente propostos.