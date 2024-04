Estado do Rio pode ter ‘Hemodiálise em trânsito’

Estado do Rio – A Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) aprovou esta semana o Projeto de Lei 3126 A/ 2020 que dispõe sobre a ‘Hemodiálise em Trânsito’ no estado. A Proposição é de autoria do deputado Estadual Danniel Librelon (REP).

A iniciativa beneficia pacientes que, por qualquer motivo, precisam se locomover em território fluminense – eles poderão solicitar a continuidade do tratamento em qualquer clínica conveniada com o Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo o autor do projeto, caberá à clínica de origem – sempre que o paciente manifestar intenção de ausentar-se da sua cidade de origem – informar com antecedência a relação das clínicas na cidade para onde este pretende ir.

“Embora exista a possibilidade de hemodiálise em trânsito, o sistema não funciona na maioria das vezes. Na verdade, o paciente esbarra em uma enorme burocracia que o impede de realizar a hemodiálise em trânsito quando necessita. Sendo assim, o paciente além de todos os problemas enfrentados com a doença ainda fica impossibilitado de se deslocar por conta do tratamento, o que é bem complicado”, detalhou o parlamentar.

Para a Sociedade Brasileira de Nefrologia (SBN), a doença renal crônica (DRC) já pode ser considerada epidêmica, visto que atinge um a cada dez adultos, e a incidência vem aumentando. O órgão aponta ainda que, 133 mil pessoas dependem de diálise, número que cresceu 100% nos últimos dez anos. Além disso, anualmente, mais de 20mil pacientes entram em hemodiálise, com taxa de mortalidade de 15% ao ano.

“Humanizar, pensar no próximo”

Em sua passagem por Barra Mansa nesta sexta-feira (5), o deputado Danniel Librelon concedeu uma entrevista ao DIÁRIO DO VALE no qual fala mais sobre o projeto ‘Hemodiálise em Trânsito’. “Nosso gabinete recebeu muitas demandas de pessoas que sofriam vindo do interior para a capital para realizar esse tratamento. E nessa dificuldade, muitos perderam o emprego. Fomos sensíveis a essa causa”, comentou o parlamentar.

“Hoje, nosso Estado pode fornecer atenção para todas as pessoas que necessitam desse tratamento. Com a clínica credenciada, receber a hemodiálise sem se deslocar do seu município. Ou, caso o município não tenha a clínica credenciada, um município próximo. Não precisando viajar seis horas, oito horas, e assim perder um dia praticamente. E levar uma frustração para sua vida. Tem uma dificuldade que a pessoa carrega em si e ainda enfrenta dificuldade de realizar esse tratamento. Então, essa ‘hemodiálise em trânsito’ foi justamente para isso: humanizar, pensar no próximo e fazer com que as pessoas venham a ter um pouco mais de dignidade”, acrescentou Librelon.