Estado do Rio promove ações que facilitam agronegócio - Diário do Vale

Rio – O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, vem articulando programas e ações que facilitam o desenvolvimento do agronegócio e da política de proteção animal. Um importante investimento foi destinado ao processo de manutenção e recuperação de mais de 10 mil quilômetros de estradas vicinais/rurais, através do Programa Estradas AgroRJ.

As mudanças vão garantir condições para o escoamento da produção agropecuária e a trafegabilidade da população residente nas comunidades rurais. Até o momento, 2.294 quilômetros foram revitalizados, beneficiando 89 mil pessoas e 45 mil agricultores fluminenses.

Com o Agrofundo, o Estado esteve presente no processo de crescimento dos produtores, intensificando o programa de fomento agropecuário e tecnológico da Secretaria de Agricultura, operacionalizado pela Emater-Rio.

O Agrofundo concede financiamentos a juros baixos a produtores rurais, por meio de 12 segmentos: Cultivar Orgânico, Frutificar, Prosperar, Florescer, Multiplicar, Rio Leite, Rio Mel, Rio Ovinos, Rio Genética, Rio Energia Limpa, Rio Aves e Rio Café. Nos últimos dois anos, foram concedidos mais de R$ 3 milhões em financiamentos a mais de 100 produtores em todo o estado.

Proteção animal

A dedicação do governo e de seus servidores para implantar os projetos deu tão certo que o RJPET, por exemplo, quase dobrou a meta de castrações, que era de 100 mil até o fim de 2022. No entanto, o programa já atingiu, até novembro, mais de 197 mil animais, garantindo o bem-estar animal e maior controle de zoonoses.

– A criação do Programa de 100 Mil Castrações foi uma iniciativa pioneira do Estado do Rio, e já atingimos quase o dobro de procedimentos planejados. Uma ação superimportante para diminuir o número de animais abandonados nas ruas e uma causa de saúde pública. Cuidar do bem-estar animal é dever de toda a sociedade e compromisso do governo do estado – destacou o governador Cláudio Castro.

Outra importante ação foi a criação do selo AmigoPet/Pet Friendly, que teve adesão maciça dos setores hoteleiros, bares, restaurantes e comércios: são mais de 5 mil estabelecimentos credenciados, que aceitam receber frequentadores acompanhados de seus animais de estimação.

