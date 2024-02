Estado do Rio recebeu 1,2 milhão de turistas internacionais em 2023

Estado do Rio – O Estado do Rio de Janeiro recebeu 1.192.814 turistas internacionais em 2023 e recuperou o patamar de 2019 (pré-pandemia), quando recebeu 1.252.267 visitantes estrangeiros. O ranking dos principais países emissores de turistas é liderado pela Argentina, com 30% das chegadas (397.763), seguido pelo Chile (215.409), em segundo,e os EUA (142.600) em terceiro.

– Trabalhamos muito para chegar a estes números e vamos seguir firmes para melhorar ainda mais esses resultados. Temos um grandioso ano pela frente, com as atividades do G20 no Rio, e queremos receber casa vez mais visitantes. Estamos prontos para acolher pessoas de todo o mundo, que vão se encontrar no RJ e viver experiências incríveis – comemora o governador Cláudio Castro.

Para atrair de volta os visitantes, o Governo do Rio investiu, para recuperar voos internacionais de importantes companhias aéreas, participou das principais feiras de turismo como a BTL (Lisboa), a Fitur (Madrid) e a ITB (Berlim), e também promoveu encontros com os trades turísticos de Nova York, Lisboa, Londres, Roma e Milão. O Estado também promoveu o retorno de grandes eventos e potencializou a divulgação das 12 regiões turísticas do RJ nos principais emissores de viajantes.

Na última semana, o secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, visitou uma das maiores feiras de turismo do Mundo, a Fitur, em Madrid (Espanha), onde participou de reuniões com companhias aéreas, operadores de turismo, e representantes da Organização Mundial do Turismo (OMT). Em 2023, mais de 270 mil europeus estiveram no Rio.

– Nós devolvemos o Rio de Janeiro à prateleira dos principais destinos turísticos do mundo. O número que alcançamos, de quase 1,2 milhão de estrangeiros, mostra que estamos no caminho certo de promoção do Rio de Janeiro no mercado internacional e também na retomada do Galeão. A perspectiva de 14 milhões de passageiros em 2024 no aeroporto internacional nos dá a esperança que teremos um ano ainda melhor que 2023 – projeta Tutuca.

Foto: Paulo Dimas

Paraty é uma das atrações do Estado do Rio que mais atraem turistas

Os doze países que mais mandaram turistas ao RJ