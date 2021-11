Estado do Rio registra queda dos roubos de rua e de cargas em outubro

Matéria publicada em 26 de novembro de 2021, 19:54 horas

Rio – Os roubos de rua tiveram queda de 17% em outubro de 2021 na comparação com 2020. No acumulado do ano, a redução foi de 7%. O valor é o menor para o mês e para o período desde 2012. Vale salientar que as medidas de restrição adotadas para evitar a propagação do coronavírus reduziram a quantidade de pessoas circulando pelas ruas, afetando, inclusive, a dinâmica dos crimes.

De acordo com estudo feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), os roubos de rua tiveram uma queda considerável em 2020, e um dos fatores foi o isolamento social. Os dados apurados em outubro, quando já não havia medidas de restrição tão rígidas, são ainda mais baixos que os do ano passado.

Os roubos de carga também tiveram queda no estado. A redução foi de 12% nos dez meses de 2021 e de 10% em outubro. De acordo com a série histórica do ISP, esse foi o menor valor para o mês e para o acumulado anual desde 2013. Já os roubos de veículo se mantiveram nos mesmos patamares do ano passado, que já era o menor número de registros desde 2012.

Crimes contra a vida

O estado do Rio teve o menor número de homicídios dolosos para o mês de outubro e para o ano desde o início da série histórica do ISP, em 1991. A queda de janeiro a outubro foi de 5% na comparação com 2020. Já no mês, a redução chegou a 2%. O indicador crimes violentos letais intencionais, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte, apresentou queda de 4% de janeiro a outubro deste ano em comparação com 2020, chegando ao menor patamar desde 1999.

Apreensões e prisões em flagrante

As polícias Militar e Civil apreenderam 25% a mais de fuzis de janeiro a outubro deste ano na comparação com 2020. No total, mais de um fuzil foi retirado das ruas por dia. Os confiscos dos outros tipos de armamentos subiram 8% no acumulado do ano. Os agentes foram ainda responsáveis por mais de 60 apreensões de drogas por dia em 2021, um aumento de 6% no comparativo com os dez meses do ano passado.

As prisões em flagrante cresceram 10% nos dez primeiros meses deste ano, chegando ao total de mais de 90 prisões por dia no estado.

– Esses números positivos são resultado do investimento que estamos fazendo na segurança pública, área prioritária no nosso governo, e da dedicação de nossos policiais, que trabalham dia e noite para proteger a sociedade. Sabemos que o roubo é um tipo de crime que provoca uma grande sensação de insegurança na nossa população, então a queda desse indicador tem que ser comemorada – destacou o governador Cláudio Castro.

A diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz, explica que, ao contrário do que foi observado em 2020, a redução dos crimes contra o patrimônio de outubro não pode ser relacionada com a pandemia do coronavírus.

– Um estudo publicado pelo ISP este ano mostrou que o menor movimento de pessoas nas ruas em 2020 afetou diretamente esses indicadores, que são conhecidos como crimes de oportunidade, em que há a necessidade do encontro entre a vítima e o autor. Os dados de outubro são ainda mais positivos se observados por essa perspectiva. Temos uma redução maior do que a observada em 2020, com a diferença de que o ritmo da vacinação fez com que as medidas fossem sendo abolidas – explica a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Principais indicadores:

– Homicídio doloso: 2.776 vítimas nos dez primeiros meses de 2021 e 271 em outubro – estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 1991. Na comparação com 2020, o crime registrou redução de 5% em relação ao acumulado do ano e de 2% em relação a outubro de 2020.

– Crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte): 2.903 vítimas nos dez primeiros meses de 2021 e 286 em outubro. Este foi o menor valor para o mês desde 1999. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 4% em relação ao acumulado do ano e subiu 1% em relação a outubro de 2020.

– Roubo de carga: 3.676 casos nos primeiros dez meses de 2021 e 323 em outubro – estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 2013. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 12% em relação ao acumulado do ano e de 10% em relação a outubro de 2020.

– Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 56.472 casos nos dez primeiros meses de 2021 e 4.984 em outubro – estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado do ano desde 2012. Na comparação com 2020, o indicador registrou redução de 7% em relação ao acumulado do ano e de 17% em relação a outubro de 2020.

– Roubo de veículo: 20.999 casos nos dez primeiros meses de 2021 e 1.892 em outubro. Não houve diferença na comparação com 2020.

– Prisão em flagrante: 28.355 prisões efetuadas nos dez primeiros meses de 2021 e 2.734 em outubro. Na comparação com 2020, o indicador registrou aumento de 10% em relação ao acumulado do ano e redução de 2% em relação a outubro de 2020.

– Armas apreendidas: 5.891 apreensões nos dez primeiros meses de 2021 e 585 em outubro. Na comparação com 2020, o indicador registrou aumento de 8% em relação ao acumulado do ano e de 1% em relação a outubro de 2020.

Os dados divulgados pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são referentes aos registros de ocorrência lavrados nas delegacias de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro no mês de outubro.