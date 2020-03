Estado do Rio tem 305 casos confirmados do novo coronavírus e seis mortes

Matéria publicada em 24 de março de 2020, 16:55 horas

Rio – A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro informa que registra, até esta terça-feira (24/03), 305 casos confirmados e 6 óbitos por coronavírus (Covid-19) no estado.

Os casos confirmados estão distribuídos da seguinte maneira:

Rio de Janeiro – 276

Niterói – 12

Volta Redonda – 4

Petrópolis – 3

São Gonçalo – 3

Barra Mansa – 1 (a paciente já foi liberada e passa bem)

Campos dos Goytacazes – 1

Duque de Caxias – 1

Guapimirim – 1

Miguel Pereira – 1

Exterior – 2

A SES confirma nesta terça-feira (24) os quinto e sexto óbitos por coronavírus no estado. As vítimas são dois idosos: uma mulher, de 71 anos, e um homem, de 74 anos. Os dois eram residentes da cidade do Rio.

Os outros quatro óbitos foram registrados em Miguel Pereira, Niterói, Petrópolis e Rio de Janeiro. Todas as vítimas eram idosas e apresentavam comorbidades, sendo classificadas como grupo de risco para a Covid-19.

Medidas de prevenção

– Proteger nariz e boca ao espirrar ou tossir;

– Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres e copos;

– Lavar frequentemente as mãos, especialmente após espirrar ou tossir;

– Utilizar álcool em gel nas mãos;

– Evitar tocar o rosto.

Voluntariado

Profissionais de saúde, estudantes ou formados, que desejam ser voluntários no enfrentamento do coronavírus podem se cadastrar no site www.voluntarioscoronavirus.rj.gov.br.



Dúvidas

Para mais informações, ligue gratuitamente para o número 160 ou acesse www.saude.rj.gov.br e www.coronavirus.rj.gov.br.