Estado do Rio tem mais de 20 mil pessoas vivendo em situação de rua

Estado do Rio – A Frente Parlamentar pela Humanização e Atenção dos Atendimentos nos Serviços Públicos em Geral, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), promoveu, nesta segunda-feira (13), a abertura da Semana Estadual de Visibilidade das Pessoas em Situação de Rua, criada pela Lei Estadual 8.471/19. A iniciativa tem por finalidade o desenvolvimento de diversas ações para reflexão, conscientização e debates sobre o tema.

No Brasil, mais de 215 mil pessoas se encontram em situação de extrema vulnerabilidade social vivendo nas ruas. Só no Estado do Rio, mais de 20 mil pessoas pertencem a essa estatística. A fim de entender melhor o funcionamento da rede de atenção à população em situação de rua, o coordenador da Frente, deputado Danniel Librelon (REP), disse que diversas visitas a locais que realizam o atendimento dessas pessoas serão feitas ao longo da semana.

“É urgente a elaboração de políticas públicas que deem visibilidade para essa parte da população. Essas pessoas são tratadas como invisíveis, mais na realidade o ser humano que está cego por não enxergar a realidade, em que muitas pessoas têm a rua como moradia. Essa frente tem o objetivo de levar humanização a essas pessoas e nós queremos deixar esse legado na Assembleia Legislativa”, disse o parlamentar.

Durante a solenidade, a desembargadora Renata França apresentou o trabalho do Centro de Atendimento Integrado às Pessoas em Situação de Rua (Cipop), do qual também é coordenadora. Inaugurado em abril deste ano, o projeto está localizado na estação Central do Brasil e reúne em um só local diversos serviços prestados pelo Judiciário fluminense e órgãos federais, estaduais e municipais, como registro civil, inscrição em programas sociais, rede de moradia, entre outros.

“Não adianta cada um trabalhar isoladamente e autonomamente. Se a Assistência Social, a Educação, a Saúde, a Habitação e outras áreas não estiverem juntas para enfrentar esse problema, a gente não vai conseguir um bom resultado. O Cipop está localizado em lugar central, onde já existe o restaurante popular e local em que vai existir o hotel popular, pois essa região apresenta a maior quantidade de pessoas em situação de rua no Rio, de acordo com o Censo de 2002. Nesses primeiros meses, focamos nas emissões de documentos para que esses cidadãos possam existir juridicamente e ter cidadania, e a partir daí buscar emprego e moradia, direitos assistenciais e trabalhistas”, explicou França.