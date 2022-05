Estado do Rio tem o menor número de roubos de rua dos últimos 17 anos, mostra levantamento do ISP

Matéria publicada em 19 de maio de 2022, 18:05 horas

Homicídios dolosos e letalidade violenta continuam em queda. Redução nos primeiros quatro meses de 2022 tem o menor valor desde 1991

Rio- Nos primeiros quatro meses deste ano, os roubos de rua (roubo a transeunte, roubo em coletivo e roubo de aparelho celular) tiveram queda de 21% no estado, somando 19.348 casos, contra 24.414 no mesmo período de 2021. Esse é o menor índice para o período desde 2005, mostra estudo feito pelo Instituto de Segurança Pública (ISP).

Ainda nos crimes contra o patrimônio, os roubos de veículos e os roubos de carga também registraram reduções expressivas no primeiro quadrimestre do ano, de 14% e 8%, respectivamente.

– Sabemos que os crimes contra o patrimônio causam uma sensação de insegurança na população, por isso a redução dos roubos é tão importante. Investimos e vamos continuar investindo nas nossas polícias, para diminuirmos esses números cada vez mais – disse o governador Cláudio Castro, que também destacou o fato de os homicídios e a letalidade violenta continuarem em queda no estado.

Os crimes contra a vida apresentaram, novamente, queda. Entre janeiro e abril de 2022 foram 1.025 vítimas, o que representa uma diminuição de 17% quando comparado com o mesmo período do ano passado – esse foi o menor valor para o período desde 1991. Pela segunda vez seguida, os roubos seguidos de morte (latrocínio) caíram mais da metade – foram 16 vítimas em 2022, contra 39 em 2021. A letalidade violenta – que inclui homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agente do estado – recuou 23%, também o menor valor para os quatro meses desde 1991. Já as mortes por intervenção de agente do estado apresentaram diminuição de 32% no período.

– As constantes reduções expressivas nos índices de criminalidade do estado, que vem acontecendo nos últimos meses, são resultados do investimento na segurança pública e nos servidores das forças de segurança feitos pelo governador Cláudio Castro – enfatizou a diretora-presidente do Instituto de Segurança Pública, Marcela Ortiz.

Principais indicadores:

▪ Homicídio doloso: 1.025 vítimas no primeiro quadrimestre do ano de 2022 e 265 em abril – estes foram os menores valores para o acumulado e para o mês desde 1991. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 17% em relação ao acumulado do ano e de 13% em relação ao mês.

▪ Letalidade violenta (homicídio doloso, roubo seguido de morte, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente do estado): 1.455 vítimas no primeiro quadrimestre do ano de 2022 e 356 em abril – estes foram os menores valores para o acumulado e para o mês desde 1991. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 23% em relação ao acumulado do ano e também em relação ao mês.

▪ Morte por intervenção de agente do estado: 405 mortes no primeiro quadrimestre do ano de 2022 e 87 em abril. Na comparação com 2021, o delito registrou redução de 32% em relação ao acumulado do ano e de 39% em relação ao mês.

▪ Roubo de carga: 1.379 casos no primeiro quadrimestre do ano de 2022 e 325 em abril – estes foram os menores valores para o mês e para o acumulado desde 2013. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 8% em relação ao acumulado do ano e redução de 18% em relação ao mês.

▪ Roubo de rua (roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo): 19.348 casos no primeiro quadrimestre do ano de 2022 e 4.849 em abril – este foi o menor valor para o acumulado desde 2005. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 21% em relação ao acumulado do ano e redução de 10% em relação ao mês.

▪ Roubo de veículo: 7.741 casos no primeiro quadrimestre do ano de 2022 e 1.965 em abril – este foi o menor valor para o acumulado desde 2012. Na comparação com 2021, o indicador registrou redução de 14% em relação ao acumulado do ano e redução de 7% em relação ao mês.