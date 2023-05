Estado do Rio: vendas do comércio para o Dia das Mães podem chegar a R$ 1 bilhão

Matéria publicada em 8 de maio de 2023, 15:10 horas

Número de contratações temporárias deve chegar a 1.900 empregos

Estado do Rio – As vendas do comércio no Estado do Rio de Janeiro para o Dia das Mães podem chegar a R$ 1 bilhão segundo as estimativas da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). No Brasil, o volume de vendas no período deverá atingir R$ 13,17 bilhões. Entre os ramos do varejo, a maior fatia das vendas estará concentrada no segmento de vestuário, calçados e acessórios, seguido por farmácias, perfumarias e lojas de cosméticos, e ainda por estabelecimentos especializados na venda de utilidades domésticas e eletroeletrônicos.

– O comércio varejista é de grande importância para a economia do estado e do país. É responsável pela criação de grande parte dos empregos formais e seu aquecimento é mais um indicador da confiança de consumidores e do empresariado do setor no avanço, cada vez maior, da economia fluminense – afirma o governador Cláudio Castro.

A CNC estima que o número de contratações temporárias para atender ao período de vendas para o Dia das Mães deve chegar a 1.900 empregos. Ainda de acordo com a Confederação, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) atingiu, em abril, 111,3 pontos – um aumento mensal de 2,5% em relação a março. O restabelecimento da tendência de alta das expectativas trouxe ânimo para a contratação de funcionários, com 64,4% dos tomadores de decisão do varejo pretendendo contratar nos próximos meses.

– O Dia das Mães é considerado a segunda principal data comemorativa do comércio quanto ao incremento nas vendas. A contratação temporária por necessidade de mão de obra em datas comemorativas é sempre importante para o mercado de trabalho, pois, muitas vezes, é uma possibilidade de efetivação – explica o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.