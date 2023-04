Estado entrega ambulâncias em Resende e Itatiaia

Matéria publicada em 13 de abril de 2023, 10:02 horas

O secretário de Estado de Saúde, Dr. Luizinho, entrega nesta quinta-feira (13/04), em solenidade no Parque das Águas, em Resende, na região do Médio Paraíba, três novas ambulâncias para a renovação e ampliação da frota do Serviço de Atendimento Móvel de urgência, o SAMU 192. A cerimônia acontece às 10h com a presença do secretário estadual e autoridades locais. Com as novas UTIs móveis serão seis novas ambulâncias para atender a região, que já tinha sido beneficiada com entrega de três novos veículos para Rio das Flores e Rio Claro.

As entregas fazem parte do programa SAMU 100% RJ de ampliação da cobertura do serviço. Em todo o estado já foram entregues 228 veículos, num total de 74 municípios atendidos. Ao todo serão 249 UTIs para que o SAMU chegue aos 92 municípios do estado do RJ.

– O projeto SAMU 100% RJ inclui também o custeio integral do atendimento nas cidades que estão implantando o serviço, no valor de R$ 49,7 milhões ao ano, além do financiamento da construção de bases avançadas. Além disso, desde o ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde dobrou o valor do repasse para o custeio do SAMU onde o serviço já está em funcionamento. Estamos levando o SAMU a todas as regiões do estado e tenho certeza de que esse serviço vai salvar muitas vidas -, explica o secretário, Dr. Luizinho, informando que o investimento é de R$ 87,4 milhões na renovação e ampliação da frota.

SERVIÇO:

Entrega de novas ambulâncias do SAMU 192

Data: 13/04/23

Horário: 10h

Local: Parque das Águas (Avenida Rita Maria Ferreira da Rocha S/N, Jardim Jalisco, Resende)