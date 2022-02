Estado envia veículos para dragagem de córregos em Volta Redonda 

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2022, 22:05 horas

Ação tem a finalidade de prevenir e combater efeitos das chuvas

Volta Redonda – A cidade recebeu nesta quinta-feira (10), uma retroescavadeira, um caminhão trucado e um caminhão-pipa, emprestados pelo Governo do Estado, por meio da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras). Os equipamentos permitem a intensificação das ações de prevenção e combate aos efeitos das chuvas.

O trabalho, executado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI), começou pelo bairro Três Poços. As equipes da Pasta se dividiram entre dragagem do córrego, para evitar futuros alagamentos, e a limpeza das vias e passeios públicos atingidos pela chuva da última segunda-feira (7). O vereador Fábio Bochecha, que ajudou a intermediar a vinda dos equipamentos do Estado, acompanhou o início do serviço.

A secretária de Infraestrutura de Volta Redonda, Poliana Gama, explicou que a chegada do maquinário emprestado pelo Governo do Estado vai permitir que o trabalho ganhe mais velocidade.

– Assim que os serviços no bairro Três Poços estejam encerrados, vamos atuar no córrego que corta o bairro Água Limpa – avisou.

Poliana lembrou ainda que a prefeitura trabalha na prevenção dos efeitos da chuva desde o início do ano passado.

– Nesta semana, encerramos o serviço de dragagem do Córrego São Geraldo, no bairro Aterrado. Com o alargamento do leito do corpo d’água, a vazão aumenta, diminuindo os riscos de alagamentos na cidade. A ação vai refletir diretamente nas Avenidas Getúlio Vargas, que ano passado recebeu limpeza em todos os bueiros e bocas de lobo, e Amaral Peixoto, na região central da cidade, que ficaram alagadas pelas fortes chuvas – citou.

Serviços de limpeza em bairros mais atingidos

Com o apoio do caminhão-pipa e de retroescavadeiras, equipes da Secretaria de Infraestrutura executaram serviços de lavagem das vias e passeios públicos em diversos bairros de Volta Redonda. A Vila Santa Cecília, os bairros da região da Vila Brasília, Santa Rita do Zarur e São Luiz já foram beneficiados.