Estado fará obras de enrocamento na Beira-Rio em Angra

Angra dos Reis – Uma equipe técnica da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas esteve no Bracuí nesta sexta-feira (15) para uma nova vistoria em áreas que receberão intervenções emergenciais do Governo do Estado. O local de maior atenção será a Estrada Beira-Rio, que necessita de enrocamento em diversos trechos.

– Estamos atuando muito rapidamente, em parceria com o Estado, em todas as ações necessárias para reconstruirmos os acessos dos moradores aqui desta estrada – destacou o secretário de Governo e Relações Institucionais, Cláudio Ferreti, que também acompanhou a vistoria.

O subsecretário de Projetos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, Raul Fanzeres, acompanhou sua equipe técnica e confirmou a liberação de recursos para as intervenções em Angra.

– Já tenho a documentação técnica enviada pela secretaria de Obras municipal. Estamos calculando os valores, e provavelmente na semana que vem já teremos tudo fechado e vamos formalizar e continuar a parceria com a Prefeitura para atender a população – afirmou.

Inicialmente a Estrada Beira-Rio chegou a ficar 100% comprometida e sem qualquer tipo de acesso.

– Logo nas primeiras horas, as máquinas da prefeitura já entraram restabelecendo a passagem, e as equipes continuam trabalhando para garantir o acesso mínimo. Agora temos a parceria com o Governo do Estado para entrarmos com as obras emergenciais para restabelecer e fazer as contenções da estrada de forma definitiva – contou Alan Bernardo, secretário municipal de Infraestrutura e Obras Públicas.

Além da Beira-Rio, o Estado vai atuar ainda na realização de obras de enrocamento às margens do rio, na Estrada da Santa Rita 1, entre a Estação Elevatória de Água do Saae e a Rio-Santos.