Estado ganha campanha de conscientização sobre TPS

Estado do Rio – A campanha de conscientização, incentivo ao diagnóstico e tratamento do Transtorno de Processamento Sensorial (TPS) está instituída no Estado do Rio. A condição faz com que o cérebro e o sistema nervoso tenham dificuldade em processar estímulos do ambiente e dos sentidos. É o que determina a Lei 10.325/24, de autoria dos deputados Danniel Librelon (REP) e Yuri (PSol), que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta quinta-feira (11).

A campanha tem como principal alvo genitoras e responsáveis dos menores de 12 anos de idade. O objetivo é informar sobre a doença em todas as unidades de saúde estaduais, principalmente sobre o diagnóstico e tratamento específico. A campanha contará com a produção de painéis, cartazes, panfletos e outros tipos de materiais, que contenham informações sobre características que permitam a identificação da doença, bem como sobre locais para orientação e tratamento de pacientes.

Librelon explicou que o transtorno pode ser difícil de ser diagnosticado: “Por muitas vezes, o TPS foi associado ao autismo, mas foi descoberto que é um distúrbio distinto que pode ou não acometer pessoas com o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA)”. Segundo o parlamentar, pesquisas recentes mostram que há um elevado grupo de pessoas que não são autistas, mas que apresentam TPS.

“É uma condição neurofisiológica na qual a entrada sensorial (do ambiente ou do próprio corpo) é mal detectada ou mal interpretada. Sendo assim, uma criança com TPS sente dificuldade de processar o calor ou o frio, o cansaço, a fome, as luzes e os sons e atividades simples podem ser desafiadoras”, concluiu Librelon.