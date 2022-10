Estado iniciará segunda etapa da vacinação contra a Febre Aftosa

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 16:34 horas

Serão imunizados nesta fase da campanha bovinos e bubalinos de todas as idades

Rio – O Estado do Rio de Janeiro abre a segunda etapa da vacinação contra a febre aftosa no dia 1º de novembro e a expectativa da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento é que 90% do rebanho de bovinos e bubalinos, de todas as idades, sejam imunizados, atingindo a meta de cobertura vacinal estabelecida pelo Ministério da Agricultura. O acompanhamento da vacinação é feito pela Superintendência de Defesa Agropecuária.

– Esta é mais uma ação que demonstra a preocupação da gestão estadual em manter o estado no trilho da retomada econômica, garantindo que estes animais estejam saudáveis e prontos para movimentação. Precisamos do apoio de todos os produtores, da adesão dos pecuaristas, para manter o Rio de Janeiro como um dos principais produtores do país – avalia o governador Cláudio Castro.

A febre aftosa é uma doença de grande impacto social e econômico. Por isso, a equipe de Defesa Agropecuária realiza durante todas as campanhas o trabalho de vistoria e fiscalização de propriedades e de lojas que comercializam a vacina.

– Contamos mais uma vez com o apoio dos pecuaristas fluminenses, a vacinação é obrigatória. Esse trabalho em conjunto é essencial. Fiquem atentos ao prazo e não deixem de vacinar o seu rebanho. É o momento de responsabilidade compartilhada – afirma o secretário de Agricultura, Alex Grillo.

Neste ano, uma mudança na estratégia de vacinação alterou o calendário de imunização da Aftosa. Os pecuaristas do Rio de Janeiro e demais estados do Bloco IV do Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (PNEFA) tiveram alteração nas etapas e, por isso, a segunda etapa de vacinação, no mês de novembro, será destinada aos bovinos e bubalinos de todas as idades.

O pecuarista que não vacinar o rebanho e não realizar a declaração ficará impedido de movimentar seus animais.

– As atividades da Defesa Agropecuária são consideradas essenciais, por isso a vacinação contra a febre aftosa é imprescindível para manutenção do estado com status de ‘livre da febre aftosa’ – conta o superintendente de Defesa Agropecuária, Paulo Henrique Moraes.

Para realizar a vacinação do rebanho, o produtor deve adquirir as doses de 2 ml em revendas autorizadas e mantê-las entre 2°C e 8°C até o momento da utilização e ficar atento às instruções:

• Adquirir as vacinas em lojas autorizadas;

• Transportar em caixa de isopor com gelo;

• Aplicar 2 mL na tábua do pescoço;

• Preencher toda declaração de vacinação;

• Enviar a declaração e nota fiscal diretamente para um dos núcleos de Defesa Agropecuária do seu município via e-mail ou preencher o formulário disponível no site da Secretaria de Agricultura.

Os contatos de e-mail dos Núcleos de Defesa Agropecuária podem ser acessados por meio deste link: abrir.link/AYOwD e o formulário de declaração de vacinação neste link: https://bit.ly/3tGkMYg.