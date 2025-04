Estado lança edital para premiar tradições juninas no Rio de Janeiro

Estado do Rio – A temporada de quentão, anarriê e quadrilhas coreografadas ainda não começou, mas a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro (Sececrj) já se prepara para garantir, pelo quarto ano consecutivo, a realização de festas juninas em todas as regiões do estado. O edital “Arraiá Cultural RJ 2025” foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira (11), com a oferta de 115 vagas para projetos com este tema e premiação total de R$ 7,25 milhões. As inscrições abrem às 9h de segunda-feira (14) e se encerram às 18h do dia 5 de maio. A última edição do “Arraiá Cultural RJ” alcançou 25 cidades e garantiu a celebração em todas as regiões.

“A continuidade dessa política pública reforça o nosso compromisso com a cultura popular e preserva as tradições fluminenses. Temos a oportunidade de valorizar a identidade do nosso povo e, ao mesmo tempo, fomentar a cadeia criativa, impulsionando a geração de emprego e renda em todo o estado. Essa é a marca da nossa gestão: presente em todas as regiões e forte no interior” ressalta o governador Cláudio Castro.

O levantamento “Cultura nas Capitais”, realizado pela JLeiva Cultura & Esporte, mostra que a festa junina é o evento mais frequentado entre os moradores das capitais brasileiras, superando até o Carnaval. E no estado do Rio de Janeiro, essa tradição se espalha por diversos territórios.

“A política de fomento às tradições juninas chega ao quarto ano e é um sucesso. É um movimento muito importante, especialmente para quem mora fora da capital e enxerga nessa data uma forma não só de celebrar a cultura local, mas também gerar emprego e renda para a sua comunidade. Seguimos cumprindo a nossa missão de democratizar o acesso e fazer o fomento chegar nas mãos de quem realmente faz a cultura acontecer” afirma a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Danielle Barros.

Entenda o edital

Os proponentes poderão escolher entre duas categorias para concorrer: na categoria A, dedicada à apresentação de quadrilhas juninas, serão contempladas cem propostas culturais, no valor de R$ 50 mil cada; já na B, voltada para festivais de quadrilhas juninas, o “Arraiá” vai atender 15 projetos, com o valor de R$ 150 mil para cada um.

Categoria A: o proponente vai precisar realizar, no mínimo, uma apresentação de quadrilha junina composta por pelo menos 12 pares, desenvolvendo inúmeras figurações coreográficas, ordenadas por um “marcador”, que orienta os movimentos dos participantes. A realização deve respeitar denominações e movimentos tradicionais e incorporar criações adaptadas pelos marcadores.

Categoria B: o proponente deverá realizar evento aberto ao público, reunindo apresentações de, no mínimo, cinco quadrilhas juninas. Elas podem ser, ou não, oriundas do mesmo município onde o festival é realizado. O evento deve ser organizado por associação, federação ou liga com comprovada atuação na área.

O edital é voltado para pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos, podendo ser Microempreendedor Individual (MEI) no caso da categoria A. O proponente precisar estar estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, e ser comprovadamente representante de uma ou mais quadrilhas juninas. A proposta precisa ser executada presencialmente em território fluminense.