Estado lança painel interativo de dados sobre crimes ambientais

Estado do Rio – No Dia Mundial do Meio Ambiente, o Governo do Rio de Janeiro, por meio do Instituto de Segurança Pública (ISP), lança o ISPAmbiente, painel interativo que disponibiliza dados sobre os crimes que causam danos aos recursos naturais. A nova plataforma destaca as 13 maiores infrações cometidas no estado. No ano passado, foram registrados 656 crimes contra a fauna e flora, cerca de dois por dia. Este número representa uma redução de 17,2%, em relação ao mesmo período de 2022. A maior parte dos delitos aconteceu na capital (146), seguido por Nova Friburgo (29) e Nova Iguaçu (28).

-Estamos dando mais um passo importante na preservação do meio ambiente. Contabilizar e registrar esses dados colaboram para que as ações do governo atuem de forma mais eficaz, além de darmos transparência à população sobre o trabalho realizado pelas secretarias – ressaltou o governador Cláudio Castro.

Outros dados disponíveis na plataforma mostram também que o estado apresentou reduções expressivas em diversos crimes no ano passado, quando comparados com 2022, como: maus-tratos contra animais (-44,1%); sanções penais e administrativas ao meio ambiente(-26,9%); estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores (-16%); exploração mineral (-10,1%); e poluição ambiental (-4,7%). Já o título “pichar edificação ou outros crimes contra o ordenamento urbano” aumentou 6,5% e a “exploração ou soltura de balões” registrou 26 casos em 2023.

-O Instituto de Segurança Pública tem como principal função subsidiar a criação de políticas públicas fundamentadas em evidências. Com o ISPAmbiente, esperamos mostrar a importância de preservar os recursos naturais que são fundamentais para a nossa sobrevivência. Precisamos pensar no futuro das próximas gerações e conscientizar a sociedade que proteger o meio ambiente é fundamental para o futuro do planeta e de todos nós – disse a diretora-presidente do ISP, Marcela Ortiz.

Com acesso gratuito e aberto à sociedade em geral, o ISPAmbiente faz parte do ISPConecta, plataforma digital de paineis interativos que apresenta as estatísticas de forma simples, padronizada e separada por temas. Ambas as iniciativas foram planejadas e executadas em comemoração aos 25 anos do ISP, e se alinham diretamente ao Governo do Rio, que tem investido em informação e políticas públicas baseadas em evidências para reduzir estatísticas de criminalidade, incluindo eventos contra o meio ambiente.