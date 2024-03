Estado: mil novas empresas são abertas em dois meses

Estado do Rio – O Estado do Rio registrou 11.348 novas empresas abertas em 2024. O número foi alcançado depois que a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja) registrou a abertura de 5.820 novos negócios em fevereiro. Esse total representa um aumento de 12% em relação a 2023, quando a soma dos dois primeiros meses do ano chegou a 10.137 novos negócios no território fluminense.

– Temos trabalhado sem trégua para deixar o ambiente de negócios no estado cada vez mais dinâmico e promissor para o empresário e o empreendedor, que tantos empregos geram para os fluminenses. Incentivamos o empreendedorismo com políticas públicas que possibilitem o desenvolvimento social, e o resultado positivo é comprovado pelos indicadores socioeconômicos. Nosso trabalho não para, pela melhoria da qualidade de vida da população – comentou o governador Cláudio Castro.

O número de aberturas de empresas em fevereiro, no Estado do Rio, é o segundo melhor de todos os meses de fevereiro nos 215 anos da Jucerja. Além disso, superou o total registrado em janeiro, que foi de 5.528. Entre os municípios que mais abriram empresas em 2024 estão o Rio de Janeiro, com 5.838, Niterói, com 809, Duque de Caxias, com 435, São Gonçalo, com 399, e Nova Iguaçu, com 307.

– O resultado atingido em fevereiro foi bem significativo, sobretudo se levarmos em consideração que o mês teve menos dias úteis e um feriado de Carnaval. Isso comprova que o investimento que estamos fazendo em serviços inovadores, visando facilitar cada vez mais a vida do empresário fluminense, está dando resultado – afirmou o presidente da Junta Comercial, Sergio Romay.

Do número registrado em fevereiro, 5.286 são referentes a constituições de empresas. Também estão incluídas 442 aberturas de filiais e 92 inscrições de transferência. Todas as categorias significam a criação de novos negócios no Estado.

Advertisement