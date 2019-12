Estado oferece serviços aos turistas na alta temporada

Matéria publicada em 24 de dezembro de 2019, 17:46 horas

Rio de Janeiro – Os turistas que escolheram o Rio de Janeiro como destino para curtir as férias de verão terão à disposição serviços oferecidos pelo Governo do Estado, que tem investido cada vez mais na infraestrutura para acolher os visitantes.

Criado em julho desde ano, o ProconTur é um atendimento especializado no atendimento ao turista e grandes eventos. Com funcionários bilíngues, o serviço também tem caráter preventivo, onde, previamente, organizadores e empresas participantes de grandes eventos recebem orientações para que atendam aos consumidores de forma eficaz e sem irregularidades.

Outra ação do órgão de fiscalização das relações de consumo no estado, foi lançado o aplicado Procon RJ para smartphones. Disponível em várias línguas – além do português, o app pode ser lido em inglês, espanhol e francês.

– Durante o fim de ano, o ProconTur vai atuar em esquema de plantão. Nos dias 26 e 27, e no período de 30 de dezembro a 03 de janeiro de 2020, nossas equipes estarão à disposição através dos telefones (21) 99371-9647 e (21) 99332-8289, pelo aplicativo Procon RJ e ainda, pelo procontur@procon.rj.gov.br para atender melhor os consumidores turistas que, eventualmente, tenham problemas – afirmou o presidente do Procon Estadual, Cássio Coelho.

Delegacia especializada no turista estrangeiro

A Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), localizada no bairro do Leblon, na Zona Sul da capital, é o serviço exclusivo para turistas estrangeiros que necessitem de ajuda relacionada a alguma ocorrência policial. Segundo a titular, a delegada Bianca Lima, os policiais que trabalham na unidade dominam, além do português, um outro idioma – inglês, francês, espanhol, entre outras línguas.

– Temos todo um protocolo específico de atendimento ao turista que vem do exterior: além do formulário estar na sua língua materna, a Polícia Civil tem utilizado o recurso de imprimir as fotos de criminosos reconhecidos pelas vítimas, onde a mesma atestará o reconhecimento, por meio de uma declaração manuscrita, em seu idioma. Esse recurso confere maior credibilidade ao ato de reconhecimento. Buscamos extrair todas as informações que são pertinentes à investigação com o turista ainda no Brasil – disse Bianca Lima.

Ainda de acordo com a delegada, algumas recomendações devem ser seguidas pelos turistas, tais como: ter atenção com os pertences pessoais, bolsas devem ficar em locais visíveis e evitar mochilas por chamarem a atenção pelo volume, ao pagar contas com cartões, prestar atenção no ato do pagamento e, principalmente, conferir se o valor cobrado é o mesmo que está na máquina. A DEAT ainda prevê um reforço de agentes durante o Ano Novo e no período do Carnaval 2020.

Áreas turísticas policiadas

Já a Polícia Militar atua com o Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur). Esta é uma unidade operacional especial voltada exclusivamente para o policiamento ostensivo em áreas de grande fluxo turístico na capital fluminense.

Com viaturas, motos, bicicletas e a pé, auxiliam no policiamento ostensivo em diversos pontos do turísticos da cidade. Pão de Açúcar, Corcovado, Boulevard Olímpico, Escadaria Selarón e Arcos da Lapa são pontos que têm atenção especial do BPTur.

As áreas de interesse turístico recebem reforço de policiamento nas festas de fim de ano, no Carnaval ou em outro evento que envolva aumento do fluxo de pessoas.