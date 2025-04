Estado oferece vagas de emprego no Médio Paraíba nesta semana

Médio Paraíba – A Secretaria de Trabalho e Renda do governo do estado, está oferecendo 24 vagas de emprego com carteira assinada para a região do Médio Paraíba nesta semana. As oportunidades, captadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine), abrangem diferentes níveis de escolaridade e incluem funções como ajudante de cozinha, carpinteiro de obras e cobrador externo auxiliar.

Além disso, candidatos da região também podem concorrer a uma das 796 vagas de estágio e jovem aprendiz ofertadas pela Fundação Mudes, em parceria com a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. As oportunidades atendem a diferentes perfis e níveis de escolaridade.

No total, o Governo do Estado está disponibilizando 1.517 vagas em todo o Rio de Janeiro, incluindo as regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Dessas, 721 são para empregos formais e 796 para estágio e jovem aprendiz.

Segundo o Observatório do Trabalho da secretaria, as vagas com carteira assinada concentram-se principalmente nos setores de Serviços (74,9%) e Comércio (25,1%). A maioria dos empregadores exige o Ensino Fundamental completo (46%) e oferece salários de até dois salários mínimos (58,7%).

Os detalhes das vagas e os endereços das unidades de atendimento estão disponíveis no Painel Interativo de Vagas, no site www.rj.gov.br/trabalho.

Para as oportunidades de estágio e jovem aprendiz, os interessados podem se inscrever pelo site www.mudes.org.br.