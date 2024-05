Estado: Paulo de Frontin tem a maior cobertura vacinal contra a Influenza

Paulo de Frontin – O município de Engenheiro Paulo de Frontin ocupa o primeiro lugar em cobertura vacinal contra a Influenza. Os números mostram a liderança de Frontin há quase um mês. Até esta semana 38,34 % dos frontinenses já haviam se vacinado. Em relação aos grupos de risco (gestantes, puérperas, crianças e idosos), a cobertura vacinal chega a 48,06 %. Os números colocam Paulo de Frontin na primeira colocação no Estado e na Região Centro Sul, nos dois índices.

Este ano, o Ministério da Saúde resolveu ampliar a campanha de vacinação para todos os públicos, passando a disponibilizar vacinas para bebês acima dos seis meses, crianças, adolescentes, adultos e idosos. O prefeito Maneko Artemenko comemorou os números, agradeceu a consciência da população e o empenho e dedicação dos profissionais da Rede Municipal de Saúde e apelou para que os que ainda não se vacinaram procurem as unidades de saúde. “Esse índice positivo tem ligação direta com a consciência da população, que entendeu a importância da vacinação e com o empenho e dedicação dos nossos servidores da Saúde. A gente vai se aproximando do inverno e é muito importante que a população siga se vacinando. Se você ainda não se vacinou, procure a sua unidade de saúde”, afirma Maneko.

A Secretaria Municipal de Saúde espera vacinar a esmagadora maioria dos grupos de risco. Quanto mais moradores vacinados, menor a possibilidade de um surto de gripe na estação mais fria do ano. A gripe, que pode parecer inofensiva para pessoas mais jovens e saudáveis, pode até levar a morte pacientes mais velhos ou com imunidade mais baixa. Em 2022, 1.515 brasileiros morreram com doenças relacionadas à gripe.