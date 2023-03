Estado poderá realizar cirurgias para tratamento da endometriose - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de março de 2023, 18:43 horas

Deputado Tande Vieira e secretário de Saúde Dr. Luizinho discutem a implantação de programa

Estado do Rio – No mês em que se chama atenção para a endometriose, doença que afeta 10 milhões de brasileiras, segundo estimativa do Ministério da Saúde, o Estado do Rio de Janeiro começou a discutir a implantação de um programa para a realização de procedimentos cirúrgicos para tratamento da endometriose.

A proposta foi debatida nesta quinta-feira (23) entre o deputado estadual Tande Vieira (PP) e o secretário estadual de Saúde, Dr. Luizinho (PP). Na ocasião, o parlamentar aproveitou para formalizar uma indicação legislativa direcionada também ao governador Cláudio Castro (PL) com a mesma finalidade.

Na avaliação do deputado Tande Vieira, um programa para a realização de cirurgias relacionadas à endometriose trará uma melhor qualidade de vida às mulheres acometidas pela doença.

“A endometriose tem cura. Na condição de deputado estadual, levei ao deputado federal e nosso secretário de Saúde Dr. Luizinho a importância de implantarmos um programa a nível estadual porque a endometriose é uma doença social e de saúde pública. Através de uma ação efetiva do Estado poderemos aliviar o sofrimento e até mesmo a infertilidade que atinge muitas mulheres”, afirma o deputado Tande Vieira, ex-secretário de Saúde de Resende.

O desconhecimento da endometriose até por profissionais de saúde acarreta o diagnóstico tardio – em média 7 a 12 anos no mundo todo -, pode levar à infertilidade e, até mesmo, a perda de órgãos vitais. “Saí muito satisfeito e confiante da reunião com Dr. Luizinho. A endometriose já era uma preocupação antiga do secretário, muito bom que agora iremos avançar”, conclui o deputado Tande Vieira.