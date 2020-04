Estado proíbe circulação de ônibus para Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral

Matéria publicada em 4 de abril de 2020, 15:27 horas

Rio – O governador do Estado do Rio, Wilson Witzel, atualizou seu decreto estadual de final de março, através do Decreto Estadual 47.019, e isolou as cidades de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral. O governador proibiu que ônibus, táxis e aplicativos como Uber possam sair desses três municípios para outras cidades do Estado do Rio. Assim, como também proíbe, a entrada de veículos nessas três cidades.

O decreto entrar em vigor na segunda-feira, dia 06, e impede a circulação dos ônibus intermunicipais que fazem as linhas entre os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral.

Veja como ficou o decreto:

Art. 1º – O inciso VIII do art. 4º do Decreto nº 47.006, de 27 de março de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 4º (…) VIII – a circulação do transporte intermunicipal de passageiros nos seguintes casos:

e c) que transporta passageiros nas modalidades: REGULAR, FRETAMENTO e COMPLEMENTAR, entre os municípios de Volta Redonda, Barra Mansa e Pinheiral, e demais regiões do Estado do Rio de Janeiro.