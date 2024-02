Estado promove ações em parceria com modais de transporte para prevenção à violência contra a mulher no Carnaval

O Programa Empoderadas, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, foi criado em 2019 como uma das iniciativas do Programa Estadual de Enfrentamento ao Feminicídio no Estado do Rio de Janeiro. A iniciativa busca cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU promovendo a igualdade de gênero. Já são mais de 86 polos em todo o estado do Rio de Janeiro que oferecem treinamento em técnicas de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres, além da identificação dos sinais de violência nas situações do cotidiano. Sua metodologia é baseada na prevenção e composta por profissionais preparados para a escuta ativa e acolhimento de mulheres vítimas de violência. A partir da inserção no programa, a aluna tem acesso a uma rede multidisciplinar de acolhimento, cujo objetivo é apoiar em todas as esferas, seja social, jurídica ou psicológica, incluindo a promoção de cursos profissionalizantes que viabilizem a independência financeira delas.