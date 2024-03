Estado promove rodada de crédito do Empreenda+Mulher em Três Rios

Três Rios – Como parte das comemorações do Mês da Mulher, o Governo do Estado do Rio de Janeiro promove nesta quarta-feira (13), em Três Rios, uma rodada de credito do Empreenda+Mulher, para empreendedoras da Região Sul Fluminense.

O programa é uma parceria das secretarias de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e da Mulher e vem sendo promovido desde o ano passado.

– O apoio ao empreendedorismo feminino é uma das prioridades da gestão do governador Cláudio Castro. Promovemos, no ano passado, duas rodadas de negócios realizadas exclusivamente para empresas lideradas por mulheres ou empresas que sejam de propriedade exclusiva de mulher. Essas rodadas geraram R$ 6,7 milhões em negócios futuros para essas empresas – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah.

O evento em Três Rios conta com a parceria dos Correios. Além das linhas de crédito oferecidas pela Agerio, Sicoob, Sicredi, Caixa Econômica e Banco do Brasil, e palestras sobre empreendedorismo, serão realizados sorteios de 10 consultorias de e-commerce pelos Correios e 10 consultorias financeiras pelo Sebrae.

– O Governo do Estado tem trabalhado integrado para fomentar e fortalecer o empreendedorismo feminino. Estimular a autonomia econômica é um dos nossos maiores propósitos de atuação, por entender que, quando uma mulher se empodera financeiramente, ela transforma sua vida, da família e da comunidade à sua volta. O empreendedorismo também é uma estratégia para promover a quebra do ciclo de violência que atinge parcela das mulheres fluminenses – disse a secretaria da Mulher, Heloisa Aguiar.

