Estado realiza segunda fase da licitação do Maracanã

Governo do Estado realizou, nesta terça-feira (5), a segunda etapa do processo de concessão do Complexo Maracanã, com a abertura das propostas técnicas dos três interessados: Consórcio Maracanã para Todos, formado pelo clube Vasco da Gama e pela WTorre Entretenimento e Participações Ltda; Consórcio Fla/Flu, compostos pelos clubes Flamengo e Fluminense; e a empresa RNGD Consultoria de Negócios Ltda. O contrato será de 20 anos e o edital prevê que, até o fim da concessão, o vencedor faça investimentos de cerca de R$ 186 milhões.

– Estamos nos aproximando da fase final do processo de concessão, assegurando transparência e equidade para todos os envolvidos. O consórcio vencedor vai assumir a importante responsabilidade de gerir este complexo esportivo, mantendo-o entre os maiores estádios do mundo – afirmou o governador Cláudio Castro.

Todos os documentos da segunda etapa serão digitalizados e ficarão disponíveis publicamente. A comissão técnica da Secretaria de Estado da Casa Civil irá avaliar cada proposta e publicar o resultado no Diário Oficial. Em seguida, será aberto o prazo para recursos.

Com a conclusão da segunda etapa, será publicada a data de realização da terceira e última fase: avaliação das propostas financeiras. A classificação final deverá ser anunciada em meados de 2024.

– O edital garante um processo transparente que prevê que o Maracanã tenha a melhor gestão e se mantenha como um importante ícone do esporte e do turismo do país. Nossa equipe técnica trabalha para garantir o sucesso de todas as fases dessa concessão – disse o secretário da Casa Civil, Nicola Miccione.

Processo de concessão

A concorrência foi preparada com base no critério técnica e preço. O contrato, gerido pela Secretaria de Estado da Casa Civil, inclui a gestão do Estádio Maracanã e o Maracanãzinho. A secretaria será responsável pela fiscalização da execução dos serviços previstos.

De acordo com o edital, estão previstas para o Maracanã obras de recuperação dos sistemas de água, escadas rolantes, elevadores, ar-condicionado e exaustão, modernização e adequação dos sistemas eletrônicos e revitalização do Museu do Futebol, entre outras intervenções. Já para o Maracanãzinho serão realizados reparos da cobertura do ginásio, novo sistema audiovisual e acústico, requalificação das áreas de hospitalidade, iluminação e acessibilidade.