Estado recebe o primeiro lote das vacinas contra a dengue

Rio de Janeiro – O Governo do Estado do Rio de Janeiro recebeu, nesta quinta-feira (22), o primeiro lote de vacinas contra a dengue, enviado pelo Ministério da Saúde. São 231.928 doses, que chegaram à Central Geral de Armazenamento da Secretaria de Estado de Saúde (SES.RJ), em Niterói. Foi publicado no Diário Oficial de hoje o Decreto 48.969, que reconhece a situação de epidemia de dengue no estado. A medida foi tomada devido ao crescimento do número da doença: já são 49.405 notificações de casos prováveis, cerca de 308 por 100 mil habitantes, com quatro óbitos (dois na capital, um em Itatiaia e um em Mangaratiba).

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde, as primeiras doses serão aplicadas aos que têm entre 10 e 11 anos, em cidades da Região Metropolitana I, que inclui a capital e 11 municípios da Baixada Fluminense. Com a chegada de mais doses, a vacinação será ampliada até atingir o público-alvo, que é dos 10 aos 14 anos. Os critérios para a quantidade de doses para os municípios e a definição do público-alvo levam em consideração a população e o volume de casos de crianças hospitalizadas de 2019 a 2023.

-Estamos agilizando as entregas das vacinas aos municípios, para que eles deem início à imunização. Nesse momento, o Ministério da Saúde nos enviou doses para a faixa etária que foi considerada prioridade por não ter tido contato com epidemias anteriores e ser mais suscetível. Desde ontem, seguindo orientação da área técnica da Secretaria de Saúde, decretei a situação de epidemia. É uma medida importante para que possamos atuar de forma mais precisa e segura com as ações necessárias de combate à dengue e que nada falte à população – destacou o governador Cláudio Castro.



Para o município do Rio serão destinadas 141.710 doses, que devem ser entregues ainda nesta quinta-feira. Além da capital, serão distribuídas as seguintes quantidades de doses aos municípios: Nilópolis (3.080), Duque de Caxias (21.113), Nova Iguaçu (20.320), São João de Meriti (10.806), Itaguaí (3.365), Magé (6.218), Belford Roxo (12.709), Mesquita (4.179), Seropédica (2.159), Japeri (2.517) e Queimados (3.740). A previsão é que as doses para os municípios sejam distribuídas, por logística própria da SES.RJ, nesta sexta-feira (23).

– Já temos uma logística de distribuição de vacinas rápida e eficaz para os municípios. Implementamos esse serviço durante a Covid e esse ficou como um dos nossos maiores legados – disse a secretária de Estado de Saúde, Claudia Mello.

Os imunizantes serão distribuídos aos 11 municípios, que serão responsáveis pela aplicação da vacinação por meio das secretarias municipais de Saúde. Os técnicos da SES.RJ fizeram a avaliação técnica no recebimento das doses e fiscalizaram o controle de temperatura, a integridade e a validade do lote. Cada lote foi separado por municípios e guardado em câmaras frias com temperatura entre 2 e 8 graus celsius. O tempo de validade da vacina é de 5 anos.