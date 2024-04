Estadual de Basquete: equipes do Clube dos Funcionários vencem jogos no Rio

Rio – As equipes Sub-13 e Sub-15 de basquete do Clube dos Funcionários, comandados pelo treinador Daniel Müller – Dagobel – venceram os jogos que disputaram pelo Campeonato Estadual no último sábado (30), no Rio de Janeiro.

O time Sub-13, bateu o Passo Zero 118 x 26, em partida realizada no ginásio do Clube Caiçaras.

Já a equipe Sub-15 alvigrená, venceu IDEC por 72 x 37, no ginásio do Jequiá.

Próximos jogos

Nesta quarta-feira (3), as equipes Sub-12, Sub-14 e Sub-16, irão até a capital do Estado, enfrentar o Fluminense, nas Laranjeiras.

O Sub-12 jogará, às 17h, o Sub-14 às 18h30 e o Sub-16 entra em quadra às 20h.