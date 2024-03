Estão abertas as inscrições para a XXIV Corrida Rústica de Pinheiral

Pinheiral – Interessados em participar da XXIV Corrida Rústica de Pinheiral já podem fazer suas inscrições. De acordo com a prefeitura, o evento acontecerá no dia 9 de junho, com largada às 8h, na Praça Teixeira Campos. A tradicional corrida acontece anualmente durante a programação de aniversário da cidade, que será celebrado em 13 de junho e reúne atletas amadores e profissionais.

Este ano, as vagas são limitadas a 600 atletas, sendo 500 corredores, 50 para caminhada e 50 para corrida kids. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 5 de junho. O percurso será de 8 km e os três primeiros colocados na categoria geral e atletas de Pinheiral (masculino e feminino) serão premiados com dinheiro, além de troféus e medalhas para os participantes.

A corrida é promovida pelo Departamento de Esporte, vinculado à Secretaria de Esporte, Cultura, Lazer, Juventude e Turismo (Semecult). Os 100 primeiros inscritos pagarão R$ 60 no lote promocional; após esse quantitativo, o valor da inscrição será de R$ 80.

Os interessados em participar da corrida de maneira individual encontram o regulamento e podem se inscrever no site www.runnerbrasil.com.br. Já para as inscrições em equipe, os candidatos deverão comparecer na secretaria de Educação, Rua Nini Cambraia, 170, Centro, no período das 8 às 17 horas para se inscrever.

Segundo o diretor do Departamento de Esporte da cidade, Paulo Cesar Leite Franco, o objetivo do evento é promover o bem-estar social para o combate ao sedentarismo.

“Todo ano a corrida é muito aguardada, tanto pelos atletas quanto pela população que comparece às ruas para prestigiar os corredores. Esperamos que, assim como nas edições anteriores, este ano seja um verdadeiro sucesso”, disse.