Estilo extravagante - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 17:41 horas

Por Viviane Fioravante

Uma pessoa extravagante libera aquilo que há dentro dela, não tem medo de ser quem ela é, gosta de ser radical ao se vestir, adora o excesso, se destacando por ser diferente e fora da regra. Adoram brilhos, estampas, acessórios, tudo em alta proporção!

Existem pessoas que procuram ser discretas em tudo, gostam de deixar o protagonismo de lado. Porém, também existem aquelas que adoram o protagonismo, essas são as extravagantes.

Ser extravagante é ter uma forma de se vestir com um estilo pessoal e diferente dos demais, ou seja, marcante e chamativo. Ela confia em um estilo que ultrapassa as barreiras do normal para se jogar em tendências de moda em que poucas pessoas se arriscam. Elas não gostam de protocolos e adoram se vestir de uma forma diferenciada.

Quando uma pessoa extravagante se veste, ela quer refletir sua individualidade, por serem autenticas, elas usam determinada roupa mesmo que já tenha passado de moda. São donas de uma personalidade forte, seus looks e acessórios são extravagantes, ousados e diferentes.

Resumindo: ser extravagante é juntar em um look estampas e cores chamativas, misturando com pedrarias, formas exuberantes, mix de detalhes e tendencias de moda passada.

E você está pronta para fazer todas essas misturas em um look só? Que tal invadir esse mundo sem medo do que a multidão irá falar?!