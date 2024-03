O estilo Hi-Lo continua com tudo!!!

Ele é a mistura de peças luxuosas com esportivas ou básicas. O termo em inglês high-low, significa alto e baixo, ou seja, são looks combinados com peças opostas.

Para montar looks Hi-Lo, basta misturar os opostos de forma harmônica, incluindo assim tecidos e modelos de roupa diferentes. Suas combinações acabam por se formarem o par perfeito na produção Hi-Lo, pois o foco dessa tendencia é combinar peças completamente opostas, com estilos muito diferentes entre si, promovendo combinações mais incomuns.

O Hi-Lo não tem regras nos looks, você pode combinar, na mesma produção, o leve e o pesado, o caro e o barato, texturas diferentes, o clássico e o moderno, o formal com o descolado, romantismo com sensualidade, enfim, tudo o que se contrapõe de alguma forma. Pode-se dizer que é o único exemplo em que os opostos se atraem kkkk.

Toda essa “mistura” deixa o look cheio de personalidade, não é à toa que esse estilo ganhou espaço nos últimos anos, a partir da personagem Carrie de Sex and City, que mostrou ao mundo como descombinar o look de um jeito super harmônico.

O estilo tem estado tanto em alta, que por causa da procura por roupas diferenciadas e que possam ser mescladas, os brechós estão bombando, pois nesse local é possível encontrar inúmeros tipos de peças, um verdadeiro tesouro para produções Hi-Lo.

Como atualmente a moda gira em torno do estilo pessoal o conceito hi-lo é o que há de mais forte no momento. Por isso, que tal usar a imaginação e misturar as peças (de forma harmônica, é claro) e produzir o super Hi-Lo?!

Espero que tenham gostado da matéria!