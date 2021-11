Estrada de acesso à Serra da Glória será asfaltada em Valença

Matéria publicada em 29 de novembro de 2021, 15:27 horas

Valença- Na última sexta-feira (26), o Prefeito Fernandinho Graça, acompanhando os serviços do asfalto na Rua Rodolfo Pena, no Bairro de Fátima, anunciou com enorme satisfação que a nova etapa das obras com pavimentação asfáltica, começa essa semana na Rua Júlio Furtado, que dá acesso até a Escola da Serra da Glória.

Para quem não lembra, uma tragédia abalou moradores da Serra da Glória, que foram sacrificados durante nove anos, por causa de um deslizamento de uma barreira que soterrou casas e a estrada de acesso. Deixou famílias desabrigadas e outras não havia como chegar à própria residência, não tinha acesso para ambulância ou qualquer outro tipo de veículo. Mas, numa parceria com o governo do Estado, e o apoio do Deputado André Corrêa, o problema foi resolvido, e o Prefeito Fernandinho Graça, realizar o sonho dos moradores na desobstrução da estrada e até a volta de moradores para suas casas.

Agora, mais uma vez com a participação do Governador Cláudio Castro e do Deputado André Corrêa, o tão sonhado asfalto vai chegar até a Escola Municipal da Serra da Glória.

Máquinas e caminhões e diversos profissionais já estão trabalhando na via de acesso para que o serviço tenha início e seja concluído.

“Só o Fernandinho e o Deputado André Corrêa, para nos proporcionar esse sonho. Táxi e Uber não sobem aqui por causa da estrada, um sacrifício até para trazer nossas compras. Mas, agora estou muito feliz e me faz lembrar que o pai dele, o Sr. Fernando Graça, foi quem fez o asfalto na frente de nossas casas e da escola, depois disso, ninguém fez mais nada”, comentou Dona Maria das Dores, moradora do bairro.