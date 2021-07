Matéria publicada em 15 de julho de 2021, 16:42 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Manutenção Urbana está realizando a recuperação da estrada, que liga os bairros Km 4 e São Genaro, em Barra Mansa. A obra está sendo executada há 40 dias e tem previsão para terminar no dia 23 deste mês.

O secretário José Luiz Vaneli, o Leiteiro, destacou que que a estrada está recebendo uma melhoria geral, com ampliação da estrada, drenagens nos pontos de alagamento e melhoria na iluminação.

– Removemos as árvores que estavam no meio da estrada, abrimos a caixa, que antes só passava um carro para 10 metros e estamos agora junto a Light para fazer a remoção dos postes que estão danificados e que ficaram no meio da via. Nosso objetivo, além de revitalizar a estrada, é melhorar a iluminação – afirmou.

Durante vistoria das obras, o prefeito Rodrigo Drable afirmou que novas melhorias serão feitas na estrada.

– A estrada é importante para muita gente em Barra Mansa e estava esquecida. A condição é ruim, a locomoção é terrível e em época de chuva os moradores sofrem muito. Estamos fazendo agora a base da estrada, sua ampliação, para permitir que busquemos o recurso para fazer o asfaltamento. Não tem promessa ainda de data para o asfalto, mas tem nossa determinação e nosso empenho para permitir que isso aconteça – informou Rodrigo Drable.