Estrada entre Santa Rita de Cássia e Amparo, em Barra Mansa, será asfaltada

Matéria publicada em 20 de abril de 2022, 20:22 horas

Obras, em parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, vão começar no próximo mês. Trabalhos acontecerão nos 19 quilômetros da via

Barra Mansa – A Prefeitura de Barra Mansa, em parceria com o Governo do Estado, vai asfaltar os 19 quilômetros da estrada que liga os distritos Santa Rita de Cássia e Amparo. A confirmação da obra aconteceu nesta quarta-feira (20), durante visita de técnicos do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) ao local. Eles foram acompanhados pelos secretários municipais Eros dos Santos (Planejamento Urbano); Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza (Desenvolvimento Rural); Bruno Paciello (Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação); além dos vereadores da cidade, Cristina Magno e Gustavo Gomes.

De acordo com o diretor do DER, Luiz Antônio Sumar, a expectativa é que as obras comecem na primeira quinzena de maio. Dezenove quilômetros da estrada receberão a pavimentação disponibilizada pelo Governo do Estado, assim como o maquinário e a mão de obra. Além disso, serão realizados serviços de drenagem em alguns pontos.

O secretário Eros dos Santos aproveitou a oportunidade para agradecer a todos os envolvidos no processo para que a obra fosse anunciada.

– Esse é um esforço em conjunto do prefeito Rodrigo Drable, com o apoio dos deputados Marcelo Cabeleireiro e Antonio Furtado. Além disso, não podemos nos esquecer de agradecer ao secretário estadual de Cidades, Uruan Cintra, e ao empenho do nosso governador Cláudio Castro, que tem olhado com muito carinho para a nossa cidade e todo o interior – destacou o secretário.

O anúncio também foi comemorado por Beleza.

– Essa notícia para os moradores e produtores do distrito é muito importante. Vai ser um ganho não apenas para a comunidade, visto que essa é uma via estratégica, principalmente para o escoamento de produção e por fazer ligação com outros municípios e estado.

Além de beneficiar os produtores, as obras causarão impacto na economia da cidade e no fomento do turismo.

– O asfaltamento desta estrada vai ser muito importante economicamente para Barra Mansa. Nós, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, estamos vibrando com essa obra por dois motivos principais: fomento do turismo religioso e do cicloturismo. Com esse asfalto esses projetos serão potencializados e vamos conseguir de fato concretizar dois pilares do turismo em Amparo e, consequentemente, também conseguiremos trazer o sul de Minas a Barra Mansa novamente – explicou Paciello, acrescentando que a estrutura vai dar pujança ao comércio.

– Estamos preparados para receber todos, principalmente os moradores de Bom Jardim de Minas, Santa Rita, Andrelândia e essas cidades adjacentes. Então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vê com muito bons olhos essa infraestrutura e está vibrando muito – destacou Paciello.

Asfaltamento

O diretor do DER, Luiz Antônio Sumar, acompanhado do diretor da 5ª Residências de Obras e Conservação (ROC), Tadeu Mazzoni, e do chefe de serviços Gelson Antunes Monteiro, percorreu o trecho e falou como serão os trabalhos.

– O asfalto empregado aqui será produzido pela Usina Rosa Machado, localizada em Barra do Piraí. Nós do DER vamos executar todas as etapas. Há ainda um acordo para deixar o maquinário e os recursos à disposição do município de Barra Mansa – concluiu Sumar.