Estrada Floriano x Rialto recebe manutenção em Barra Mansa

Matéria publicada em 7 de maio de 2021, 17:14 horas

Barra Mansa – A Secretaria de Desenvolvimento Rural está dando continuidade ao serviço de melhorias das vias rurais de Barra Mansa. Uma delas é a manutenção da Estrada Floriano x Rialto, com a instalação de manilhas que impedirão o trasbordo de água causada pela obstrução de uma área de recarga do solo.

O secretário de Desenvolvimento Rural, Carlos Roberto de Carvalho, o Beleza, falou sobre o andamento do serviço.

– Esse atendimento é uma prioridade, já que é um ponto crítico da Estrada Floriano X Rialto. A previsão é que finalize na próxima quarta-feira (12). Concluindo essa parte, atenderemos todo o trecho – concluiu.

As equipes também vêm trabalhando na manutenção da subida do Morro do Galego e na região de Ataulfo de Paiva, onde estão fazendo a abertura de estadas, melhoramento de piso, alargamento da calha e roçada. As obras já estão acontecendo há 30 dias, com previsão de conclusão para os próximos sete dias.