Estrada Quatis X Joaquim Leite é interditada - Diário do Vale

Matéria publicada em 23 de fevereiro de 2023, 15:46 horas

Forte chuva causou deslizamentos no Açude Doce

Quatis – A forte chuva que atingiu a região nesta quarta-feira (22) e provocou deslizamentos e quedas de barreiras na estrada Quatis X Joaquim Leite, no Açude Doce, causou a interdição da passagem de veículos. Há muita terra e um grande buraco no local. Não há previsão de liberação.

A Prefeitura de Quatis pediu para que os moradores de regiões com alagamentos frequentes redobrem os cuidados e a atenção, e evitem o tráfego pelas estradas vicinais.

No momento desta publicação, há equipes das secretarias de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural, Infraestrutura, Defesa Civil e Ordem Urbana realizando a limpeza e desobstrução da via. A equipe do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) está no local desde o início da manhã, auxiliando na limpeza e avaliando o estrago na estrutura da rodovia.