Estreia da 1ª Liga de Beach Tennis movimenta Resende

Resende – O mês de março começou agitando o esporte na região das Agulhas Negras. Com atletas de todo Sul do Estado, a 1ª liga de Beach Tennis de Resende teve início no fim de semana do dia 2. Esta primeira etapa reuniu duplas na CoreX Arena, que fica no bairro Jardim Jalisco.

No período das inscrições a procura foi alta e alguns atletas ficaram na lista de espera. Com isso, mais um fim de semana precisou ser aberto no cronograma para atende os 50 novos atletas. A segunda etapa acontece no mês de maio.

A Liga é composta por quatro fases classificatórias para a etapa final. As seis melhores duplas chegarão a última etapa. Os inscritos na Liga podem participar de torneios ao longo deste ano e diversas surpresas prometidas pela organização.

“O sentimento é de realização. Foram muitos dias, meses, planejando, o melhor formato para receber tanta gente, mas com organização. Tudo saiu melhor do que esperava”, contou a presidente da Liga.

Coquetel de Lançamento

Para agitar a cidade, trazer união e fomentar o esporte, um coquetel foi realizado para celebrar essa nova fase que vive o setor em Resende. Amigos, atletas e colaboradores se reuniram na noite do dia 26 de fevereiro no espaço do restaurante Milano, com muita música, pizza e animação.

A equipe, comandada pela atleta renomada na área, Carla Caetano, e sua esposa e vice-presidente, Carolina Llerena, se emocionaram ao falar do início do projeto ao lado dos parceiros e amigos. Com a criação da Liga, todos apostaram no esporte como foco do bem-estar e para a troca de experiências.

Advertisement

Um vídeo com os parceiros foi exibido dando as felicitações e boa sorte à Liga.

Os associados receberam seus kits personalizados para começar o campeonato com o “pé direito”. O esporte é para todas as idades e abraça e impulsiona os participantes a uma vida mais saudável