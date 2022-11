Estreia do Brasil na Copa complica o trânsito e provoca ‘corrida’ em Volta Redonda - Diário do Vale

Estreia do Brasil na Copa complica o trânsito e provoca ‘corrida’ em Volta Redonda

Matéria publicada em 24 de novembro de 2022, 15:51 horas

Motoristas presos em engarrafamentos e lojas fechadas minutos antes da bola rolar no Catar

Volta Redonda – Em vários locais de Volta Redonda o trânsito segue com grandes engarrafamentos minutos antes do jogo do Brasil. A Avenida dos Trabalhadores, Viaduto Nossa Senhora das Graças, Amaral Peixoto e Aterrado são alguns dos pontos mais afetados.

Quem for sair de casa deve ficar atento ao trânsito com muitas pessoas se locomovendo para assistir o jogo do Brasil que ocorre nesta quinta-feira às 16h.